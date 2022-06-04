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Formula 1 Haberler

Horner, 2026'dan önce F1'e yeni bir takımın gelebileceğini düşünmüyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, takım sayısının en az 2026'ya kadar 10'un üzerine çıkacağını düşünmediğini söyledi.

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Horner, 2026'dan önce F1'e yeni bir takımın gelebileceğini düşünmüyor
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F1'in mevcut Concorde Anlaşması'na göre, yeni bir katılımcının, mevcut takımların ödül fonunun azalmasını telafi etmek için 200 milyon dolarlık bir giriş ücreti ödemesi gerekiyor.

Formula 1, son yıllarda yeni katılımcıları çekmeye çalışmak yerine mevcut 10 takımını sporda tutmaya öncelik verdi.

Horner, kısa vadede gride başka herhangi bir takımın katılmasını öngörmediğini söyledi.

Horner, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Şu anda 10 takımlık bir sistemimiz var ve bu iyi çalışıyor."

"Şu anda gayet iyi şekilde çalışan 10 takımımız var ve bence spora daha fazla takım getirerek sistemi karmaşıklaştırıyorsunuz."

"2026'ya kadar herhangi yeni bir katılımcı olacağını düşünmüyorum. Yeni bir katılımcı spora gelmek isterse bu mevcut takımlardan birini devralarak olabilir." dedi.

Porsche F1 car render

Porsche F1 car render

Fotoğraf: Camille Debastiani

Volkswagen, yeni motorların geleceği 2026'da Porsche ve Audi markalarıyla spora girmeyi planlıyor.

Audi'nin kendi takımını almak istediği söylenirken, Porsche'nin motor ortağı olarak F1'e girmesi bekleniyor ve kendi güç ünitelerini üretmeye başlayacak olan Red Bull ile ilişkilendiriliyor.

Horner, "Bence Formula 1'e gelmekten bahsetmeleri muhteşem."

"Onlar ikonik markalar, özellikle de Porsche ikonik."

"Güç ünitesi üreticileri olurken yeni bir bölüme başlıyoruz."

"Ferrari dışında tek bir çatı altında motora ve şasiye sahip olan tek takım olacağız. Bu yüzden spora girme niyetlerini açıkladıktan sonra onlarla görüşmek mantıklı." şeklinde konuştu.

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