Horner: "2025'in sonuna kadar mücadele tam gaz gidecek"

Red Bull'u McLaren, Ferrari ve Mercedes'in yakalamasıyla oldukça heyecan verici bir sezon oluyor.

Takımlar arasındaki farkın giderek kapanması, hal böyle olunca da mücadelenin iyice kızışması bekleniyor.

Christian Horner bu duruma şaşırmadığını çünkü kurallar sabit kaldığı için farkların da kapandığını söylüyor.

Horner şöyle konuştu: “Bence bu yakınlık spor için harika bir şey."

"Bu durum neredeyse kaçınılmazdı çünkü kurallar sabit olduğunda, her zaman mücadelenin yakınlaştığını görüyorsunuz."

"Elbette 2026’da büyük bir kural değişikliği olacak ve bu bazı farklılıklara yol açacak. Yine de 2025’in sonuna kadar dört büyük takımın hepsi tam gaz gidecek."