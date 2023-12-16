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Horner, koltuğunu sadece 'Perez'in kendisinin' kaybedebileceğini açıkladı

Christian Horner, mevcut Red Bull anlaşmasının son yılına hazırlanan Sergio Perez'in, gelecekteki koltuğunu kendisinin kaybedebilecek olduğunu açıkladı.

Editör Burak Yasul
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Sergio Perez, Red Bull Racing2st and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, after the Sprint race

Meksikalı pilot 2023'ün ikinci yarısında Max Verstappen'in zirvesine ulaşmakta zorlanırken Red Bull takım arkadaşının Dünya Şampiyonası zaferine ulaşmasıyla baskı altına girdi.

Perez, Verstappen ile birlikte bir yıl daha devam etmeye hazırlanırken grid içinden ve çevresinden onun koltuğu için bazı isimler öne çıkıyor. Hem Daniel Ricciardo hem de Yuki Tsunoda'nın 2024'te Red Bull'un kardeş takımından onun koltuğu için yarışacak. Ancak Red Bull takım patronu başarılı olması için pilotunu destekliyor.

Horner, sezon boyunca Perez'i desteklediğini açık bir şekilde dile getirirken, Pilotlar şampiyonasında  Verstappen'in gerisinde kaldığı mücadelelerde bile, Perez'in 2024'te mümkün olan yerlerde yarış zaferleri kazanmasını beklediğini açıkça belirtti.

Horner, sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Verstappen'in yanındaki koltukla ilgili olarak 2025 için hiçbir şeyin önceden belirlenmediğini, ancak Perez'in Red Bull'daki koltuğunu korumak için elinden geleni yapması gerektiğini açıkladı.

Sky F1'in sezon sonu değerlendirmesinde kendisine 2024'ün Perez'in Red Bull ile en önemli sezonu olup olmadığı sorulduğunda Horner, "Öyle ama Checo en iyi baskı altındayken çalışıyor. Bizimle geçirdiği süre boyunca onda gördüğüm şey bu." 

"Biliyorsunuz, o koltukta oturuyor. Kaybedeceği koltuk onun koltuğu ve bence 2025 için önceden belirlenmiş bir şey yok ve gelecek yıl 24 yarışta tüm silindirleri ateşlemesine, puanları toplamasına ve yarış galibiyetleri getirmesine ihtiyacımız var."

"Çünkü eğer yarışlar daha rekabetçi hale gelirse, Max ile aralarında büyük bir fark olmasını göze alamayız."

"O da bunun farkında ve bunu yapması gerektiğini biliyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing celebrates on the podium

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing celebrates on the podium

Bu haber, Formula 1'de şimdiye kadar görülen en baskın sezonlardan birinin ardından geldi. Verstappen'in 19 zaferine karşılık Perez iki zafer elde etti ve Red Bull, her şeyi domine eden RB19 ile tüm sezon boyunca galibiyeti sadece bir kez kaçırdı.

Takım patronu, araçlarının zaten mükemmel olan temelini geliştirmeyi umduklarını belirtirken, Formula 1'deki düzenlemelerin mevcut haliyle istikrarlı olması nedeniyle rakiplerinin gelişmek için daha fazla alana sahip olduğunu açıkladı.

Takipteki takımlar için Horner, "Hepsi çok yetenekli takımlar."

"McLaren'in ileriye doğru bir adım attığını gördük. Aston Martin'in yılın başında öne çıktığını gördük. Mercedes'in ara sıra rekabetçi göründüğünü gördük. Ferrari de öyle ve hepsi çok çok yetenekli takımlar."

"Şimdi, istikrarlı düzenlemelerle, bu düzenlemelerin üçüncü yılına girerken, bu eğrinin tepesine ulaşmaya başlıyoruz ve bu nedenle bu düzenlemeler setine getirebileceğimiz gelişim konusunda azalan getiri dönemine giriyoruz."

"Diğerleri hala bu kapsama sahip ve bence istikrarlı bir dönemde otomobillerin gelecek yıl RB19'lara çok benzeyeceğinden eminim ve bu tasarım felsefesi yakınlaşacak ve sonuç olarak pistte yakınlaşma göreceğiz." dedi.

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