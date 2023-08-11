Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var"

Max Verstappen 2028'e kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya sahipken, Sergio Perez'in sözleşmesi 2024'ün sonunda sona eriyor.

Red Bull, bu yıl zaman zaman düşük performans sergilemesine rağmen Perez'in gelecek sezon için koltuğunun güvende olduğu konusunda defalarca ısrar etti.

Ancak Meksikalı pilotun koltuğu 2025 için sallantıda olabilir. Çünkü takım patronu Horner'a göre bunu isteyen pek çok pilot var.

Horner, Sky Sports News'e verdiği demeçte, "İçinde bulunduğumuz konum itibariyle bu kadar çok ilgi olması harika."

"Sadece bu sürücülerden [Perez ve Ricciardo] değil, 2025 ile ilgili olarak bizim yelpazemizin dışındaki sürücülerden de ilgi var."

Perez yerini korumaya çalışacak olsa da, Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri'de düşük performans gösteren Nyck de Vries'in yerine gelen Daniel Ricciardo, Red Bull'a tam zamanlı olarak dönmek istediğini çoktan belli etti.

Ancak Ricciardo'nun takım arkadaşı Yuki Tsunoda da bir gün Red Bull'a terfi etmeyi hedefliyor.

Öte yandan Red Bull, Liam Lawson gibi gelecek vadeden genç sürücülere de sahip.

Lando Norris'in de Red Bull ile görüşmeler yaptığı biliniyor ve kısa bir süre önce McLaren'den ayrılmanın aklının bir köşesinde olduğunu itiraf etmişti.

Red Bull'un, birçok kişi tarafından geleceğin Dünya Şampiyonu olarak görülen Norris'i çok önemsediğine inanılıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Ayrıca Norris'in McLaren'deki takım arkadaşı Oscar Piastri de şu ana kadar etkileyici bir çaylak sezonu geçirdi ve gelecekte olası bir Red Bull pilotu olarak gösterildi.

Geçen yıl Horner, Avustralyalı pilotun F1'de son derece başarılı bir yükseliş yaşadığı dönemde onu Red Bull'un genç pilot havuzuna katma şansını kaçırdığı için duyduğu pişmanlıktan bahsetmişti. Peki Piastri, gelecekte Verstappen'in takım arkadaşı olabilir mi?

Bir diğer potansiyel aday ise Ferrari ile sözleşmesi 2024 sonunda sona erecek olan Charles Leclerc olabilir. Ancak Monakolu pilot Ferrari'de kalma isteğini defalarca vurguladı ve kendisini 2026'ya kadar Maranello'da tutacak bir anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor.

Peki Alex Albon? 2020'nin sonunda Red Bull tarafından takımdan gönderilip yerine Perez'in getirilmesinin ardından Albon, 2022'de Williams ile F1 gridine dönerek yıldız bir performans sergiledi.

Albon'un etkileyici performansları hem Horner hem de Helmut Marko tarafından övgüyle karşılandı.