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Horner: "2024 sezonu, 2023 gibi olmayacak"

Red Bull takım patronu Christian Horner, ikinci Red Bull koltuğuna olan ilginin 2024 Formula 1 sezonunda azalacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Milton Keynes merkezli takım, bu yılki 22 yarışın 21'ini kazanarak oldukça dominant bir sezon geçirdi.

Max Verstappen üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na ulaşırken takım arkadaşı Sergio Perez sezon içerisinde zaman zaman büyük zorluklar yaşadı ve bu zorluklar takımdaki geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Perez'in mevcut sözleşmesi 2024 sezonunun sonuna kadar devam ettiği için Red Bull yakında ikinci koltuk konusunda karar vermek zorunda kalacak.

Horner Sky Sports News'e verdiği demeçte, "RB19 spor tarihindeki en başarılı araç oldu, dolayısıyla içinde bulunmak için oldukça çekici bir araç olduğunu tahmin edebilirsiniz." 

"Bence harika pilotlarımız var ancak sabit düzenlemelerle grid birbirine daha çok yaklaşacak ve 2024, 2023 gibi olmayacak."

"McLarenMercedes ve Ferrari ve onlar için yarışan pilotlardan çok daha fazla rekabet bekliyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

F1'in teknik düzenlemeleri 2026 sezonuna kadar değişmeyecek.

Bu yılın başlarında AlphaTauri ile F1'e geri dönüş yapan eski Red Bull pilotu Daniel Ricciardo, Verstappen ile birlikte 2025'te yarışacak pilotlar arasında gösteriliyor.

Horner, Red Bull'un 2025 pilot kararı konusunda çeşitli seçeneklere sahip olması nedeniyle ayrıcalıklı bir konumda olduğunu vurguladı.

"Takım olarak yapabileceğiniz en rekabetçi eşleşmeyi yapmak istersiniz."

"Bir takımda doğru dinamiği istersiniz ve Max ile Checo başarılı bir ikili oldular."

"Checo'nun iyi bir gidişatı var ama Daniel'ı da iyi tanıyoruz, onu tekrar takımda görmek harika."

"2025'ten sonrası için her şey açık, dolayısıyla içeriden ve dışarıdan seçeneklerimizin olması hiç de fena bir durum değil."

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