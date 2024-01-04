Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek"

Ferrari şampiyonluk başarısını tatmayalı uzun zaman oldu.

Kimi Raikkonen 2007'de en son kazanan isim olurken, Ferrari 2008'de Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandı. İlerleme işaretleri olsa bile, takım hâlâ olmak istediği yerden uzak görünüyor.

En uzun süre görev yapan takım patronu olan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak ün kazanan Horner, Ferrari'deki meslektaşı Fred Vasseur'ün Maranello'ya başarıyı geri getirebileceğine inanıyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Horner, "Ferrari gibi ünlü bir takımın getirdiği bir baskı var."

"İtalyan medyası kesinlikle acımasız. Takımın her bir hareketi mercek altına alıyor ve onlardan büyük bir beklenti var."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2nd position, George Russell, Mercedes F1 W14, 3rd position, on the grid at the end of the race

"Fred yetenekli bir adam, o gerçek bir yarışçı ve Ferrari F1'de adeta bir canavar. Gelecek yıl onlardan beklentiler çok yüksek olacak." dedi.

Ferrari geçmişte Horner'a Maranello'nun başına geçmesi için teklif götürmüş ancak Horner her Red Bull'da kalmayı tercih etmişti.

Geçen yıl Şubat ayında Auto Motor und Sport tarafından kendisine Ferrari gibi başka bir takımın cazibesine kapılıp kapılmadığı sorulan Horner şu yanıtı vermişti: "Dürüst olmak gerekirse hayır, çünkü en başından beri buradayım. Kendimi takım için çok sorumlu hissediyorum."

"Birlikte çalıştığım harika bir grup insan var. Red Bull'a ve tabii ki buradaki insanlara karşı bir sadakat hissediyorum. Böylesine harika bir ekiple çalışırken neden başka bir yerde olmak isteyesiniz ki?"

"Ancak Ferrari tarafından istenmek son derece gurur verici, onlar harika bir takım."