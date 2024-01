Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek"

Ferrari şampiyonluk başarısını tatmayalı uzun zaman oldu.

Kimi Raikkonen 2007'de en son kazanan isim olurken, Ferrari 2008'de Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandı. İlerleme işaretleri olsa bile, takım hâlâ olmak istediği yerden uzak görünüyor.

En uzun süre görev yapan takım patronu olan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak ün kazanan Horner, Ferrari'deki meslektaşı Fred Vasseur'ün Maranello'ya başarıyı geri getirebileceğine inanıyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Horner, "Ferrari gibi ünlü bir takımın getirdiği bir baskı var."

"İtalyan medyası kesinlikle acımasız. Takımın her bir hareketi mercek altına alıyor ve onlardan büyük bir beklenti var."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2nd position, George Russell, Mercedes F1 W14, 3rd position, on the grid at the end of the race