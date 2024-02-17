Horner: "2024 aracında muhafazakâr davranmadık"

Red Bull, yeni RB20'yi geçtiğimiz günlerde tanıttı ve araçtaki bazı yenilikler gözlerden kaçmadı.

Takım yeni araçtan epey umutlu görünüyor ve geçen yılki başarılarını devam ettirmeyi hedefliyor.

Christian Horner, lansmandan sonra verdiği röportajda, diğer takımlarla olan rekabetlerini şöyle yorumladı: "Bizim elde ettiğimiz şeyleri başardığınızda, rakip takımlar her zaman sizi hedefleyeceklerdir."

"Bence bu her sporda kaçınılmazdır ve rakiplerinizi motive etmenin en iyi yolu onları yenmektir."

"İşte bu yüzden bu araçta muhafazakâr bir yaklaşım benimsemediğimizi görebilirsiniz."

"Bence araçta harika yenilikler var. Bu, spor tarihindeki en başarılı aracın agresif bir evrimi."

"Teknik ekip inanılmaz bir iş çıkardı. Yeterince iyi olup olmadığına karar vermek için önümüzdeki hafta ve önümüzdeki 10 ay boyunca kronometreye bakacağız."

RB19'un zayıf yönleri sorulduğunda Horner, "Her zaman zayıflıklar vardır, her zaman geliştirebileceğiniz şeyler vardır."

"Sanırım güçlü yönlerini daha da geliştirmeye ve bazı zayıf yönlerini ele almaya çalıştık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bahreyn'deki aracın lansmana kıyasla ne kadar farklı olacağı sorusuna Horner, "Gördüğünüz araç, Bahreyn'de kullanacağımız araç. Elbette üzerinde bazı küçük değişiklikler olabilir."

"Gerçek aracı tanıtmak bizim için alışılmadık bir durum ama yeni sezona çok yakın olduğumuz için bunu yapmanın doğru olduğunu düşündük." dedi.

RB19'un süspansiyonunun diğer takımlar tarafından kopyalanmasıyla ilgili bir soruya Horner, "RB19 spor tarihindeki en başarılı araçtı. Rakiplerimizin tasarımları üzerinde etkisi oldu."

"Elbette RB19'dan etkilenen bazı araçlar olduğunu görüyorsunuz. RB20 bir adım daha farklı Ve gördüğünüz gibi muhafazakâr bir evrim değil."

"Yine de her zaman diğer takımların yaratıcı şekilde bulduğu ilginç çözümler vardır, Formula 1'in cazibesinin bir parçası da herkesin kurallara bakması ve bu kurallara en iyi yorumlarını getirmesidir." cevabını verdi.

Son olarak, bu yıl en büyük rakiplerinin kim olacağı sorulduğunda, "Hiçbir fikrim yok. Bence Ferrari, Mercedes, McLaren ve Aston Martin'den her biri geçen yıl farklı zamanlarda büyük performans sergiledi."

"Yani bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz." cevabını verdi.