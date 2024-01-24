Horner: "2023'ün tekrarı imkansız"

Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez geçen sezon 22 yarışın 21'ini kazandı.

Şampiyon takımın patronu Christian Horner, 2024'te böyle bir başarıyı tekrarlamanın imkansız olacağını ve yeni sezonda pistlerdeki mücadelenin daha da yoğunlaşacağını söylüyor.

Horner, "Rehavete kapılamayız, bu nedenle aracın tüm alanlarını yeniden gözden geçirdik."

"Yeni araç pek çok açıdan geçen yılın evrimi olacak. Elbette bir şeyler icat etmedik ve son 12 aydaki mühendislik çalışmalarını kullandık."

"Takım her şeyi doğru yapıyor fakat önümüzdeki iki yıl içinde pistte daha sıkı bir mücadele göreceğimize eminim."

"2023'ü tekrar etmeyeceğiz. Bu bizim için kesinlikle rüya gibi bir yıldı." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Horner, 2024'te Red Bull Racing'in ana rakibi olarak hangi takımı gördüğü sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Mercedes çok güçlü bir takıma sahip. Zor bir dönemden geçiyorlar ama harika yarışçıları var ve bir gün tekrar başarılı olacaklarını varsayabiliriz."

"McLaren geçen yılı harika geçirdi. Ferrari zaman zaman gerçek potansiyelini gösterdi."

"Bu yüzden ana rakibimizin kim olacağını söylemek zor."

"Aston Martin de geçen yılın başında ileriye doğru büyük bir adım attı fakat sezonun ikinci yarısında çok yavaşladılar. Eminim bunun neyle ilgili olduğuna bir cevap bulmaya çalışıyorlardır."

"Takımın harika kaynakları ve yeni bir fabrikası var, çok sayıda önemli isimle anlaştılar. Fernando Alonso harika bir performans sergiliyor. 42 yaşındaki biri için harika."