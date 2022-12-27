Horner: "2023'te her şey farklı olacak"
Red Bull Racing patronu Christian Horner, 2023'te şampiyonluk mücadelesinin kızışmasını bekliyor.
2022 Formula 1 sezonu, Red Bull'un hayal edebileceğinin ötesinde bir sezon oldu ve yıl boyunca yapılan 22 yarışın 17'sini kazandılar.
Avusturyalı üretici, bu başarılı performansın ardından yılı hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında şampiyon olarak tamamladı.
Fakat Mercedes'in kendisin geliştirmesi ve Ferrari'nin hatalardan ders çıkarmasıyla, 2023'ün daha çekişmeli geçmesi bekleniyor.
RacingNews365.com'a verdiği röportajda Red Bull Racing patronu Christian Horner da gelecek yıl takımların birbirlerine yaklaşacağını ve mücadelenin giderek sıkılaşacağını söyledi.
Horner, "Düzenlemelerdeki ciddi değişikliklerden sonra takımlar arasındaki fark kaçınılmaz olarak artıyor çünkü birisi her şeyi doğru yapmayı başarırken, diğeri araçlarının gelişimine hata yapıyor."
"Yıllar süren hakimiyetin ardından bu yıl Mercedes'in sadece bir yarış kazanacağını kim hayal edebilirdi? Şanslıydık, her şeyi doğru yaptık ve birçok yarış kazandık ama 2023'te istatistiklerin farklı olacağından hiç şüphem yok."
"Elbette takımımızın üstünlüğünü sürdürmesini isterdim ama bizim sporumuzda bu gerçekçi değil çünkü rakiplerimiz çok güçlü. Bu yıl derslerini aldılar ve gelecek sezon mücadele daha da artacak."
"Bizim için daha zor olacak ama taraftarlar ve Formula 1'in tamamı bundan faydalanacak."dedi.
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