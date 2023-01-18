Horner: "2023'te, Ferrari ve Red Bull'a benzeyen daha fazla araç olacak"
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2023 araçları tanıtıldığında, pek çoğunun Red Bull ya da Ferrari gibi görünmesini bekliyor.
Formula 1'de 2022 yılı itibariyle yeni kurallara geçiş yapıldı ve bunun gridi birbirine daha yakın hale getireceği görüşleri vardı.
Sonuç olarak Red Bull, sezonu domine etti ve 22 Grand Prix'nin 17'sini kazandı. Ferrari geriye kalan zaferlerden dördünü alırken, kalan tek zafer de Mercedes'e gitti.
Özellikle sezonun ilk yarısında Ferrari'nin F1-75'i griddeki en hızlı araç gibi görünüyordu ancak sonrasında Red Bull RB18 ön plana çıkmaya başladı.
Takımlar, 2023 yılının kış döneminde yeniden araç üzerinde çalışma fırsatı yakalayacaklar ve bazılarının rakiplerinin tasarımlarını kopyalaması bekleniyor.
Horner, durumun tam olarak böyle olacağını ve RB18 ya da Ferrari F1-75'ten ilham alan pek çok araç görebileceklerini söyledi.
Channel 4'a konuşan Horner, "Bu yıl gelişim konusunda daha az imkana (rüzgar tüneli kısıtlamasına) sahip olmak bizim için önemli bir handikap olacak."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Fakat bence 2023'te göreceğiniz şey, araçların birbirine yaklaştığı olacak. Ayrıca eminim ki Red Bull ya da Ferrari'ye benzeyen birkaç araç daha göreceğiz."
"Yine de aracımızın üzerinde '1' numaranın olması, takımlar şampiyonluğunu yeniden kazanmış olmamız, bu seviyede devam etmek için büyük bir motivasyon olacak." dedi.
Horner, 2022'nin beklemedikleri kadar iyi geçtiğini de ekledi.
Red Bull takım patronu, "Açık konuşmak gerekirse tüm bunlar en çılgın hayallerimizin de ötesine geçti."
"2021'in çok yoğun bir yıl olması nedeniyle Adrian [Newey] gerçekten o yıla odaklanmıştı ve 2022 aracıyla ilgili temel çalışmalarını onun altındaki ekip yapmak zorundaydı."
"Bu yüzden sezona dezavantajlı şekilde başlayamacağımızı hissettik." dedi.
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