Horner: "2023 sezonunu aşabileceğimize inanmıyorum"
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2023 sezonunda elde ettikleri sonuçları bir daha geçemeyeceklerini düşünüyor.
Red Bull, 2023 sezonunu iki şampiyonada birden zirvede tamamlamasına rağmen, son yarışın son turuna kadar zorlamaya devam etti.
Sergio Perez'in de şampiyona ikincisi olduğu yılda Red Bull, 22 yarışın 21'ini kazandı ve sadece Singapur'da galibiyet alamadı.
Max Verstappen 22 yarışta 19 zafer alarak kırılmadık rekor bırakmadı ve Red Bull'un tarihi sezonunun mimarı oldu.
Yarışın ardından konuşan Christian Horner, 2023 sezonunu tekrarlamanın ya da aşmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.
Viaplay'e verdiği demeçte "Bu kesinlikle harika bir sonuç. Takımdaki herkese tebrikler."
"Sadece tasarımcılar değil, yarış ekibi, pazarlamacılar, şefler de çok çalıştılar. Herkes yıl boyunca büyük çaba gösterdi.
"Bu sezonun aşılabileceğini hiç sanmıyorum. Her zaman daha iyisini yapabileceğinizi biliyoruz fakat bu yıl yaptıklarımız inanılmaz."
"Max yıl boyunca bizi en iyi noktaya itiyordu, biz de onu itiyorduk. Sadece bir yarışta zafer alamamak gerçekten inanılmaz."
"Max yıl boyunca inanılmazdı. Bence farklı bir kategoride yarışıyor ve bunu deneyimlemek çok özel." dedi.
Horner, Sergio Perez'e verilen cezadan memnun olmadığını söyleyip, "Checo bugün şanssızdı. Ona verilen ceza çok acımasızdı." diye ekledi.
Sonrasında Verstappen'i şu sözlerle övdü: "Stratejistimize dedim ki: O, bizim stratejimizi ayarlıyor, aracı da kullanıyor! Sonrasında 'ama benden biraz daha fazla para alıyor' dedim."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, performs donuts at the end of the race
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