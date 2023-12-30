Horner: "2023 performansını tekrarlayabileceğimizi düşünmüyorum"
Christian Horner, Red Bull ve Max Verstappen'in tarihi 2023 F1 sezonundaki başarılarını tekrarlayamayacağından şüphe duyuyor.
Verstappen ise geçen yılki 15'lik en iyi derecesini geçerek 19 ile bir sezonda en çok galibiyet rekorunu kırdı.
"Bizim için olağanüstü bir sezon oldu. Hiçbirimiz böylesini hayal bile edemezdik."
"22 yarışın 21'ini, 6 sprint yarışının 5'ini kazanmak, her iki şampiyonluğu da elde etmek ve bu arada 1988'den beri süregelen pek çok rekoru kırmak, takımın her yönüyle olağanüstü bir seviyede çalıştığını gösteriyor."
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
"Bu sadece aracın tasarımı ve işleyişle değil, üretimle, destek fonksiyonlarıyla, yıl boyunca karşılaştığımız tüm farklı zorluklarda, farklı pist türlerinde ve koşullarda sahip olduğumuz dayanıklılıkla alakalı. Ortağımız Honda da yıl boyunca bize harika bir ürün sundu."
"Tüm bunların bir araya gelmesi, bu yıl yaptıklarımızla istatistiksel olarak bir daha başarabileceğimizden şüphe duyduğum en tatmin edici takım performansını ortaya çıkardı."
Takımın bu sezon neden zirveye ulaştığı sorusuna Horner şöyle yanıt verdi: "Takım gelişiyor, evrim geçiriyor ve biz her zaman mükemmelliğin peşindeyiz, her zaman gelişmeye çalışıyoruz."
"Şu anda Formula 1 tarihindeki en başarılı araç olan RB19 ile bu sezon geliştirebileceğimiz pek çok şey var."
"Bence tüm ekibi ileriye götüren, gelişmeye ve iyileştirmeye devam etme kararlılığıdır."
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