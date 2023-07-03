Horner: "2023 aracı sorunlu olsaydı, kısıtlamalarla berbat bir sezon geçirirdik"

Red Bull, F1'in Aerodinamik Test Kısıtlamalarının bir parçası olarak rüzgar tüneli ve CFD süresi için %70 kullanım izni aldı. Takımların bir önceki sezondaki pozisyonuna göre onlara daha az ya da fazla çalışma hakkı tanınıyor.

Son şampiyon Red Bull bu nedenle 10 takım arasında en küçük çalışma hakkını kazanırken, 2021'de bütçe sınırını ihlal etmenin cezası olarak ek bir kısıtlama daha aldı.

Ancak bu handikapına rağmen Red Bull 2023'te şu ana kadar rakiplerini ezdi. Max Verstappen üst üste üçüncü dünya şampiyonluğuna doğru ilerlerken, Red Bull şimdiye kadar sekiz yarışın tamamını kazandı.

Red Bull'un başarısının ATR kurallarının etkisinin korkulandan daha az dramatik olduğu anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Horner, sezonun başından itibaren bu kadar güçlü bir araca sahip olmasaydı takımın gerçek bir sorun yaşayacağını söyledi.

Horner Avusturya'da yaptığı açıklamada, "En önemli şeyin yıla rekabetçi bir araçla girmiş olmamız olduğunu söyleyebilirim."

"Bence mevcut araçtaki sorunları düzeltmek zorunda kalsaydık, bu bizim için felaket olurdu. Neyse ki iyi ve sağlam bir temelimiz vardı." dedi.

Horner, Red Bull'un sezon içi gelişiminin kısıtlamalardan zarar gördüğüne dikkat çekti ancak takımın gelecek yılın aracına oldukça hızlı bir şekilde odaklanabildiğini de kabul etti.

Red Bull bu sezon şimdiye kadar sekiz yarışın tamamını kazandı ve Verstappen altı kez zafere ulaştı Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, "Diğer araçlara kıyasla geliştirme hızımızın biraz daha orta seviyede olduğunu görebilirsiniz ve bunun nedeni yeterli kaynak zamanına sahip olmamamız."

"Dolayısıyla, elimizdeki kaynak zamanını nereye uygulayacağımızı seçmemiz gerekiyor."

"Ve elbette, eminim ki tüm bu arkadaşlar da size aynı şeyi söyleyecektir, şimdiden pek çok odak noktası gelecek yılın aracına gidiyor." dedi.

ATR tablosu her altı ayda bir yeniden çiziliyor ve mevcut 2023 takımlar şampiyonası, 1 Temmuz Cumartesi gününden yıl sonuna kadar kullanılacak.

Bu da Red Bull'un en yakın rakipleri olan Mercedes ve Aston Martin'in 2023'teki son konumlarına kıyasla gelişim sürelerinin kısalacağı, Ferrari'ye ise daha fazla kaynak hakkı verileceği anlamına geliyor.

ATR Tablosu Temmuz - Aralık 2023

Şampiyona pozisyonu Takım Hak 1 Temmuz'dan itibaren değişiklik 1. Red Bull 70% 0 2. Mercedes 75% -5% 3. Aston Martin 80% -20% 4. Ferrari 85% +10% 5. Alpine 90% +5% 6. McLaren 95% +5% 7. Alfa Romeo 100% +5% 8. Haas 105% 0 9. Williams 110% -5% 10. AlphaTauri 115% +5%