Horner: "2022'nin başından sonra gelişim yarışı olacak"

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Bu yıl kurallar tamamen değiştiği için takımların yeni araçlarında geliştirebilecekleri pek çok alan olacak. Ayrıca takımlar, birbirlerinden gördükleri teknik çözümleri, kendi araçlarına uyarlamayı da seçebilirler.

RB18'in lansmanında konuşan Christian Horner, 2022 hakkında şöyle dedi: "Geçmiş deneyimlerimizden dersler çıkarıyoruz ve ilerlemeye devam ediyoruz. Düzenlemeler tamamen yeni ve temel soru, takımların bununla ne kadar iyi başa çıktığı olacak."

"Bu kural değişikliği, son 30 ila 40 yıldır en büyük çaplı kural değişikliği olacak. Araçların gelişim oranı çok yüksek ve sınırlı bütçe nedeniyle, çoğu şey bu bütçeyi verimli kullanmaya bağlı."

"Hedefimiz dünya şampiyonluğunu korumak. Soru, takımın yeni kurallarda herhangi bir şeyi gözden kaçırıp kaçırmadığı. Geçen yıl şampiyonluk için mücadele etmekle meşgul olduğumuz için, takımlardan herhangi birinin avantaj kazanıp kazanmadığını bilemeyiz."

"Doğrusu iyi bir aracımız olduğunu düşünüyoruz ve bugün RB18'in bitmiş halini görmek harika. Bütün bunlar, takımın ortaya koyduğu harika çalışmaların sonucu ve onu pistte görmek için sabırsızlanıyorum."

"Yeni kurallar nedeniyle her şey tamamen değişti. Yeni kurallar nedeniyle araçların felsefesi değişti ve bu yıl her bir parçayı değiştirmek durumunda kaldık."

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Red Bull Racing

"RB18, zemin etkili bir araç ve sürücülerin birbirlerini takip etmesini kolaylaştırmak için tasarlandı. Tüm takımların öğrenecek çok şeyi vardı. Eminim yıl boyunca çok şey öğreneceğiz ve aracın gelişimi, ilk yarıştan son yarışa kadar aktif şekilde devam edecek."

"Yeni araçla alakalı en önemli değişiklik bana gör artık üzerinde geçen yılki kadar kanat olmaması. Bu, tamamen yeni bir konsept. Bu yıl tüm takımlar sıfırdan başlıyor."

"Dediğim gibi, yeni düzenlemeler nedeniyle aracın gelişimi büyük bir hızda ilerleyecek. Aracın dış görüşünü, ilk yarışta epey değişecek. Sezon boyunca takımlar çok sayıda güncelleme getirecek. Bu açıdan bir gelişim yarışı olacak."

Yeni sezon hedefleri sorulduğunda Horner, "Yeni sezon başlangıcı her zaman ilginçtir. Rakiplerimize göre hangi pozisyonlarda olacağımızı biz de merak ediyoruz."

"Son 30 yıllık dönemde yapılan en büyük kural değişikliğiyle karşı karşıyayız. Yani şasi ile alakalı her şey değişti. Kuralların temel amacı, sürücülerin birbirleriyle daha sıkı mücadele etmesini ve daha fazla geçiş yapmasını sağlamak. Geçen yıl çok sıkı savaşlar gördük ve eğer yeni kurallar sayesinde sürücüler birbirleriyle daha sıkı savaşabiliyorsa, o zaman harika bir sezon seyredebiliriz."

"Gördüğünüz araç aslında bir prototip. Temelde kullandığımız araç, her yarış değişiyor. Yıl boyunca neredeyse hiç arkaya iki yarışta aynı ayarları kullanmıyorsunuz. Onu sürekli geliştiriyoruz ve bu yıl bunu finansal kurallar çerçevesinde yapmalıyız. Bu yüzden parayı nereye harcayacağımızı seçmemiz gerekiyor."

Son olarak daha geniş jantlar ve bunun pit stoplara olan etkisi sorulduğunda Horner, "Bu, pit stop çalışmalarını kesinlikle etkileyecek. Lastikler ve jantlar daha ağır ve daha hacimli olacak."

"1.82 saniyelik bir pit stop rekorumuz var ve bu kadar büyük tekerleklerle ilk yılımızda, buna yaklaşabileceğimizden şüpheliyim. Tekniğimizi buna uyarlamamız ve optimize etmemiz gerekiyor."

"Fakat bu kadar büyük tekerleklerle bile pit stop süresinin iki saniyeye yakın olacağına eminim." dedi.

Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool