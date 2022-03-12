Horner: "2022 araçlarıyla pit stop rekorları kırılmayacak"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, yeni araçlarla birlikte "ultra hızlı pit stop devrinin" kapanacağını düşünüyor.

Araçların minimum araçlarının arttırılması ve daha yüksek hacimli 18-inç lastiklere geçişle birlikte, araçları kontrol etmek geçtiğimiz sezonlara göre zorlaşacak.

Gridin en iyi pit ekiplerinden birine sahip olan Red Bull, en hızlı pit stop yapan takımlardan birisi. Takım, 2021 sezonunda en hızlı sekiz pit zamanının tamamına imza atmayı başardı -1.88 saniyelik rekor da buna dahil.

Milton Keynes merkezli ekip, 2021 sezonu ile birlikte arka arkaya dört sezonu F1'in "DHL En Hızlı Pit Stop Ödülü" ile kapattı.

F1TV'ye konuşan Horner, "Pit stoplar biraz yavaşlamış durumda. Lastikler daha ağır ve artık jant kapaklarına da sahibiz."

"İki saniyenin altına inebileceğimizi sanmıyorum fakat umarım iki saniye sınırında gezebiliriz, bu oldukça sağlam bir iş olur."

"Neyse ki arka krikodan sorumlu adamımız Olaf takımdaki en büyük adamlardan biri, uzun boylu, büyük, güçlü bir Güney Afrikalı delikanlı. Bu araçları yerden kaldırmak için biraz kas gücüne ihtiyacınız var." dedi.

Horner, 2022 araçlarının boyutlarının pilotlar için de sıkıntı oluşturabileceğini vurguladı.

Red Bull takım patronu, "2022 araçları cüsseli araçlar, neredeyse bir tekne gibiler. Özellikle de düşük hızlı virajlarda."

"Ağırlıkları neredeyse 800kg, geçen yıla göre 50kg daha fazla, ayrıca daha büyük ve daha uzunlar. Fakat yüksek hızlı virajlardaki hızın korunduğunu söyleyebilirim."

"Ciddi bir farkla karşılaştığımız asıl kısım düşük hızlı virajlar, ki normalde bu virajlar yüksek hızlı virajlara göre daha fazla fark yaratabileceğimiz kısımlar."

"Tabii ki bu araçların özelliklerini, yere basma kuvvetini ve yeni kuralları öğrenmek için bir adaptasyon sürecine ihtiyacımız var, ancak pilotların bu kadar çabuk adapte olması inanılmaz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images

Red Bull bu sabah aero ağırlıklı bir güncelleme paketi ile piste çıktı. Horner sabah saatlerinde pistte olan Red Bull pilotu Sergio Perez'in ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu söylüyor.

"Perez aracın temel karakteristiklerinden memnun gibi duruyordu, tur zamanları ise makul seviyedeydi. Yine de gerçekçi bir sonuç çıkarmaktan oldukça uzağız, tek yapabileceğimiz şey programımıza odaklanmak."

"Biz sadece pilotların geri bildirimleri üzerinde çalışıyor ve onların pist üstünde topladıkları verileri alıyoruz. Araç şu anlık umduğumuz gibi görünüyor." dedi.

Takımın testteki genel formu sorulduğunda Horner, "Geçen yıl bu sefer oldukça mutluyduk, ardından Mercedes ilk yarışta geri döndü ve galibiyete ulaştı, çok rekabetçilerdi. Bu, testlerin sadece testten ibaret olduğunu gösteriyor."

“Altı günlük testlerde puan dağıtılmıyor, puanlar haftaya dağıtılacak. Özellikle bu yeni kuralların ardından sezona yönelik tahmin yapmak çok ama çok zor."

"Çok fazla uzun sürüş olmadı, çok fazla yarış mesafesi kat edilmedi, ayrıca bazı takımların fren ve benzeri şeylerle mücadele ettiğini gördük. Tüm bunlar, sezon başlangıcı için bir faktör olacak." dedi.

Potansiyel rakipleriyle ilgili olarak Horner, Ferrari'nin güçlü göründüğünü öne sürerken Williams'ın da kapalı bir kutu olduğunu vurguladı.

Horner, "Söylemesi zor. Tutarlı olan tek şey, Ferrari her pistteyken rekabetçi görünüyor. Bence McLaren'da sürüşlerde rekabetçi görünüyor."

"Mercedes henüz elini göstermedi. Araçta bir takım eksikler var gibi görünüyor. Ama sonra Williams gibi bazı sürprizler var, uzun sürüşlerde oldukça rekabetçi görünüyorlar. Herhangi bir form analizi yapmak imkansız." dedi.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool