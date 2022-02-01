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Formula 1 Haberler

Horner, 2022'de McLaren ve Ferrari'nin mücadeleye dönebileceğini düşünüyor

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, Şef Editör

Red Bull patronu Christian Horner, 2022'de güç düzeninin değişebileceğini ve hem McLaren hem de Ferrari'nin mücadeleye dahil olabileceğini söyledi.

Horner, 2022'de McLaren ve Ferrari'nin mücadeleye dönebileceğini düşünüyor
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Yeni sezon için yapılan kural değişiklikleri, tüm takımlara gelecek yıl iyi bir performans gösterme fırsatı veriyor ve bu açıdan özellikle Ferrari, McLaren ve Alpine gibi büyük takımlar, ön tarafa dönebilirler.

Sahip oldukları teknolojiler göz önüne alındığında Mercedes ve Red Bull'un da yine ön tarafta yer alması bekleniyor. 

Geçen yılki şampiyonaya Mercedes ve Red Bull liderlik etmişti. Bu iki takım, 22 yarıştan 20'sini kazandılar ve çoğu zaman podyumun üç basamağının sahibi oldular. Her ikisi de yılı, şampiyona üçüncüsü Ferrari'nin yaklaşık 200 puan önünde bitirdi.

Yine de bu iki takım, son ana kadar şampiyonluk savaşı verdi ve bundan ötürü de araçlarını sürekli olarak geliştirmek zorunda kaldı.

Horner'a göre 2022'debunun etkilerini görmek mümkün ve mücadeleye McLaren - Ferrari gibi takımlar da dahil olabilir.

Yayıncı WION'a konuşan Red Bull takım patronu Horner, "Güç düzeninin değişebileceğini kabul ediyorum."

"Ferrari ve McLaren gibi takımlar önde olabilir hatta belki de bir veya iki takım sürpriz yapabilir çünkü kurallar tamamen sıfırlanmış durumda ve hem biz hem de Mercedes, geçen yılki şampiyonluk mücadelesine çok fazla odaklandık."

Red Bull Racing 2022 F1 car

Red Bull Racing 2022 F1 car

Fotoğraf: Red Bull Racing

"Bu da haliyle bir sonraki yılla alakalı yaptığınız çalışmalarda, sizin dikkatinizi dağıtıyor."

"Bu yıl mücadelenin gerçekten çetin geçeceğini ve oldukça heyecan verici bir şampiyona olacağını düşünüyorum." dedi.

Horner, takımların ne gibi çözümler bulduğunu görmenin de "büyüleyici" olacağını ekliyor.

"Formula 1 karmaşık bir spor ve aynı zamanda karmaşık bir iş."

"Her şey kuralları nasıl yorumladığınızla alakalı ve bu yılki kurallara bakarsanız, son 30 yılın en büyük şasi değişiklikleriyle karşı karşıyayız."

"Takımların bu kuralları nasıl yorumladığını görmek büyüleyici olacak. Bunu da sadece Barselona'da görebileceğiz."

Autosport 2022 F1 mock up, side angle

Autosport 2022 F1 mock up, side angle

Fotoğraf: Matt Fiveash

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