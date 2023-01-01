Horner: "2022 performansını devam ettirmek gerçekçi bir hedef değil"
Red Bull patronu Christian Horner, 2022 yılında ortaya koydukları performansı devam ettirmelerini pek de gerçekçi olarak görmüyor.
2022 yılı Max Verstappen ve Red Bull için hayal edilemeyecek kadar iyi bir yıl oldu. 2021'deki zorluk savaş ve yeni araca geç odaklandıkları düşünüldüğünde, 22 yarışta 17 zafer, Red Bull'un ortaya koyduğu doğru çalışmayı gösteriyor.
Yine de Red Bull'un bu başarısında Mercedes'in yaşadığı sorunların ve Ferrari'nin yaptığı hataların büyük payı vardı.
Şimdi iki takımın elinde mevcut araçlarıyla bir yıllık deneyimi var ve bu da hataları gidermelerinde büyük pay sahibi olacak. Takımlar arasında büyük farklar olmadığı göz önüne alındığında da 2023'ün daha yakın geçmesi beklenebilir.
Christian Horner, birden fazla kez söylediği üzere 2022'yi tekrarlamalarını ya da devam ettirmelerini "gerçekçi" olarak görmüyor.
RacingNews365 web sitesine konuşan Horner, "Geçen yıl 'İyi giden takımlar ya da kötü giden takımlar olacak demiştim, hatırlarsınız."
"Mercedes'in önceki sekiz yılda elde ettiği onca başarıdan sonra bu yıl sadece bir yarış kazanacağını kim hayal edebilirdi ki?"
"Elbette mevcut dominasyonu sürdürmeyi ben de çok isterdim ama gerçekçi olursak bunu yapmak pek de mümkün değil çünkü diğer takımlar çok iyi."
"Bu yıldan pek çok ders çıkarmış olacaklar ve eminim ki araçların performansı 2023'e kıyasla önemli ölçüde yaklaşacak."
"Tüm bunlardan faydalanan taraf elbette taraftarlar olacak."
"Takımlar üzerinde daha fazla baskı olacağı açık ancak daha fazla rekabet varsa kazanan spor olacak." dedi.
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