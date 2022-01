Horner: "2022 için herhangi bir takımı hafife almak aptallık olur"

Haberi dinle

Formula 1'de aerodinamik konsept tamamen değişiyor ve yeni sezonla beraber artık tamamen farklı araçlar olacak. Ayrıca 13 inç lastiklerden 18 inç lastiklere geçilecek.

Bu nedenle orta grupta veya geride olan bir takımın öne doğru çıkma ihtimali var. Öne çıkabilecek takımların Ferrari, McLaren ve Alpine olabileceği düşünülüyor.

Mercedes ve Red Bull gibi takımların da, son yıllardaki başarıları göz önüne alındığında bir kez daha önde olması bekleniyor. Fakat Horner, şu noktada herhangi bir tahminde bulunmanın zor olduğunu dile getirdi.

RacingNews365.com'a konuşan Horner, şöyle dedi: "Bence büyük takımların önde olması çok muhtemel. Hangi sırada olacaklarını tahmin etmek ise oldukça zor."

"Geçen yılki aracı tasarlayanla, bu yılki aracı tasarlayan aynı grup. Her şey, problemlerle nasıl başa çıktığınız, kuralları nasıl yorumladığınız ve sahip olduğunuz insan grubunun ne kadar yaratıcı olduğuyla ilgili."

"Rakiplerimizin neler yaptığını görmek ilginç olacak ama bu kadar büyük bir kural değişikliği ile takımlardan herhangi birini küçümsemenin aptalca olacağını düşünüyorum."

Kural değişikliği, tam da bütçe sınırının Formula 1'e geldiği bir dönemde geldi. Bu yıl bütçe sınırı 140 milyon dolar olacak.

Horner, Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi verdiği 2021'de, mevcut araçlarının gelişimiyle 2022 aracı üzerindeki çalışmalar arasında denge yakalamakta zorlanıp zorlanmadığı sorulduğunda, "Elbette zordu. Fakat geçen yıl aracın muhtemelen %60'ından fazlasını önceki sezondan taşımıştık.

"2022 için en büyük zorluk, bütçenin beş milyon azalması ve her parçanın farklı olması. Araçtaki her şey tamamen yeni. Yeni bir şasi, yeni direksiyon, yeni pedallar, yeni süspansiyon var, yani baktığınızda her şey yeni! Tüm bunların maliyeti çok fazla."

"Şimdiye kadar gördüklerimize göre bakarsam, üreticiler açısından pek de ucuz bir araç değil. Bu yüzden kaçınılmaz olarak tüm ekipleri baskı altına bırakacak."

"Padoktaki her takımın bu yıl için bütçenin üst sınırında olduğuna inanıyorum."

