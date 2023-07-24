Horner: "2022 bütçe sınırının birkaç milyon dolar kadar altındayız"

Sezonun açık ara en hızlısı olan Red Bull, Bakü'deki büyük güncelleme paketinin ardından sezonun 2. paketini Hungaroring'e getirdi.

Sidepod, taban, difüzör, fren kanalları gibi gözle görülen parçaların yanı sıra aracın içerisinde yer alan radyatör düzeni gibi alanlara da el atan ekip, bu paketle 0.3 saniye kadar kazanmayı bekliyordu.

Red Bull, birinci takım olduğundan rüzgar tünelinde kullanabileceği zaman sınırlı. Bütçe sınırını aşmaları nedeniyle gelen ceza ise bu kısıtlamayı daha da artırıyor. Dolayısıyla Red Bull'un bu kısıtlı rüzgar tüneli süresini nasıl kullandığı önemli ve birçok kişi, Red Bull'un şimdiden 2024'e tamamen odaklanmayıp bu yılın aracına güncelleme getirmesine şaşırdı.

Horner ise konuyu şöyle yorumluyor: "Bu hafta sonu pist özelinde getirdiğimiz spesifik parçalar vardı. Monza veya Singapur gibi pistler [farklı özelliklere sahipler] ve piste özel parçalar, düzenlemeler gerekiyor."

"Elbette rüzgar tüneli kullanımı konusunda birçok sınırlama mevcut, bu yüzden bazı konularda kararlar vermek ve tercihler yapmak zorundayız."

"Tabii ki önümüzdeki yıl diğerlerinin gerisine düşmemek için 2024 aracına fazlasıyla odaklanıyoruz. McLaren büyük bir adım attı ve diğerlerinin de yılın son bölümünde atmasını bekliyoruz. Özellikle de rüzgar tünelinde sahip oldukları zamanı düşünürsek, bu [gelişim] olacaktır."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull'u en ilgilendiren konulardan biri de bütçe sınırı zira takım, 2021 yılında bütçe sınırını aşmıştı. 2022 sezonunun bütçe bilançoları önümüzdeki haftalarda açıklanacak ve iddialara göre 7 takım bütçe sınırının altında kalmayı başarmış, 3 takım hakkında ise ileri incelemeler başlanmış.

Bu iddialar üzerine konuşan Horner, 2022 bütçe sınırının "birkaç milyon dolar kadar" altında olduklarını söylüyor ve ekliyor: "Geçtiğimiz yıl Max bir tane ön kanadına hasar verdi [Brezilya] ve Checo'nun da Monako'da bir tane kazası var. Onun dışında kaza maliyeti çıkmadı."

"Ayrıca geçtiğimiz yıl araçta sınırlı sayıda gelişimimiz vardı. Yani geçtiğimiz yıl hem kaza hem de gelişim maliyetimiz çok azdı ve bütçe sınırının birkaç milyon dolar altındayız."

"Bu yıl bizim için en büyük risk rüzgar tüneli süresinin az olması. Bizim bir haftadaki süremiz, rakiplerimize kıyasla ciddi derecede daha az. Bu yüzden rüzgar tünelinde gelişimimizi nereye odaklayacağımız konusunda çok disiplinli olmalıyız."