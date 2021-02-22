Horner: "2021'in favorisi Mercedes"

Red Bull, 2013 yılından bu yana şampiyon olamıyor ve geride kalan bu yedi yıllık süreçte her zaman Mercedes hakimiyeti vardı.

Avusturyalı ekip, doğası gereği her zaman Mercedes'i hedefledi ancak Alman üretici her zaman farklı bir seviyedeydi.

Buna karşılık Red Bull, 2020 yılının son yarışını kazandı ve 2021'e büyük bir umutla başlıyor.

Ancak Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes'in Abu Dhabi'de bilerek yavaşladığını tahmin ediyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Horner, "Buradaki soru, Mercedes'in gerçek seviyesinin ne kadar altında sürdüğü ve dayanıklılık sorunları nedeniyle gücü kısmak zorunda kalmalarının, onları nasıl etkilediği."

"Yine de her halükarda onları yenmeniz gerekiyor. Bu galibiyet bize iyi geldi ama korkarım ki Mercedes'i daha da motive etmeye yardımcı oldu."

"Onlar hâlâ favori. Geçen yıl harika bir araçları vardı ve bu yıl başlangıçta temel hatlarıyla buna sahip olacaklar." dedi.

Mercedes, Belçika GP'nin ardından 2020 aracının gelişimini sonlandırırken Red Bull, Bahreyn GP'ye bile yeni parçalar getirdi.

Bu, Mercedes'in 2021 aracına daha erken odaklanma fırsatı verdi. Ancak Red Bull da bazı parçalar hakkında daha fazlasını öğrendi.

Horner, "Farklı bir felsefeye sahibiz. Aracı çok uzun süre boyunca geliştiriyoruz çünkü 2020'den 2021'e pek çok parçayı taşıyabileceğiz. Bu açıdan aracı geliştirerek 2021 için bir şeyler öğrenmek istedik." dedi.

Red Bull, geçen yıla çok kötü başladı ve araçtaki sorunları çözdükleri anda Mercedes zaten şampiyonluğu büyük oranda garantilemişti.

Horner, "İlk çarpıcı adımı Silverstone'da attık. Aerodinamiyle ilgili sorunlar vardı. Rüzgar tünelinde gördüklerimizle, pist üstünde gördüklerimiz uyuşmuyordu. İlk önce nerede olduğumuzu anlamak zorundaydık."

"Aynı zamanda gerçekler de vardı. Mercedes hem şasi hem de motor tarafında önemli bir adım atmıştı. Bunu Barselona'daki kış testlerinde bile görebiliyorduk." dedi.

Horner, 2021 aracına yeni bir araç diyemeyeceklerini, çünkü bunun 2020 aracıyla çok benzer olduğunu söyledi.

"İlk kez yeni sezona şasi taşıyoruz. Homologasyon kuralları nedeniyle parçaların büyük bir yüzdesi yeni araca taşındı. Bu aracı RB16B olarak adlandırmak daha dürüstçe olur. 2022 için planladığımız model RB18 olarak adlandırılacak. Yani RB17 adı asla kullanılmayacak."

Horner, son olarak Sergio Perez'e güvendiklerini söyledi.

"Sergio'nun çok fazla tecrübesi var. Lastiklere nazik davranıp, bir aracı bitiş çizgisine getirebilir. Sert bir savaşçı ve takıma daha fazla denge katmasını umuyoruz. Buna bir zamanlar Verstappen ve Ricciardo ile sahiptik."

"Umarım Sergio, iyi bir araca sahip olma fırsatı yakalar, ki bunu yapmak bizim elimizde."