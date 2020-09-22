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Formula 1 / Son dakika

Horner: “2021’deki yere basma gücü kesintileri daha büyük olabilirdi”

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Horner: “2021’deki yere basma gücü kesintileri daha büyük olabilirdi”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, FIA’nın 2021’de Formula 1 kurallarındaki yere basma gücü kesintisinin belirtilenden daha fazla azaltılabileceğini düşünüyor.

Sezon başlamadan önce, yere basma gücünü azaltmak ve lastik yüklerini azaltarak Pirelli’nin üç sene art arda aynı lastikleri kullanmasına yardımcı olmak için taban kurallarında bir düzenleme yapma konusunda anlaşmaya varıldı.

Silverstone’daki lastik sorunlarının ardından 2021 aero düzenlemelerinde birkaç düzenleme yapıldı ve bu da %10 civarında bir azalmaya denk geliyor.

Horner, gelişimler ile beraber takımların bu kaybı kaçınılmaz olarak geri kazanacağından dolayı, yere basma gücü kesintisinin daha büyük olabileceğini söyledi ancak herhangi bir değişikliğin de bir maliyet olduğunu kabul etti.

Horner, “Bunun zorlu bir durum olduğunu düşünüyorum. Bana göre takımlar, azaltılacak olan tüm bu yere basma gücünü geri kazanacak.”

“Belki daha fazlası yapılabilirdi, çünkü F1’deki gelişim hızı çok yüksek ve lastik yüküyle ilgili endişeler varsa daha da kesintiye bakılması gerekirdi.”

“Ancak elbette bir şeyler değiştirdiğinizde, maliyeti de beraberinde getiriyor. Çünkü değişiklik, farklılıklar yaratıyor ve bu yüzden dengeyi bulmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri takım patronu Franz Tost da kaybedilecek yere basma gücünün 2021’de geri kazanılmasını bekliyor.

Tost, “Bu yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz ve elbette çokça yere basma gücü kaybedeceğiz.”

“Ancak F1’deki gelişim hızıyla beraber, gelecek senenin başında veya biraz sonrasında yere basma güçleri eskisiyle aynı olursa şaşırmam.” dedi.

Ancak Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, yere basma gücü kesintilerinin önemsiz olmadığını söyledi.

Vasseur, “Elbette bunun yere basma gücüne büyük bir etkisi olacak. Rakamlar hakkında konuşmak istemiyorum, ancak büyük bir etkisi olacak ve bu muhtemelen lastikler için de gerekli. Bunun FIA tarafından yapılan doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

 
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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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