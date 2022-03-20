Horner: "2021'deki çekişmeli sezondan sonra, bu yıla ilk çizgiden başlamak güzel"

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2022'nin ilk sıralama turları, Ferrari ve Red Bull Racing arasında çekişmeli şekilde geçti. Charles Leclerc, Max Verstappen'in 0.1 saniye önünde bu yılın ilk pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de hatasına rağmen dördüncü oldu ve Red Bull böylelikle, geçen yılki zorlu mücadelenin ardından bu yıl da ön tarafta mücadele etmiş oldu.

Takım patronu Christian Horner, geçen sezonki savaşın ne kadar yoğun geçtiği göz önüne alındığında, yeni döneme yaptıkları başlangıçtan memnun olduğunu söyledi.

Horner, Sky Sports F1'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Sıralama turları çok yakındı."

"Ferrari tüm kış boyunca güçlüydü ve iki takımın arasında heyecan verici bir savaş olacağını biliyorduk. Charles sıralama turlarının sonunda harika bir tur attı. Fakat Max'in son virajda yaşadığı küçük bir olay da vardı. Yine de farklar çok azdı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu kadar büyük kural değişikliğinden sonra, ilk çizgiden başlayabildiğimiz için mutlu olabiliriz.”

Horner yeni kural döneminde, herhangi bir takımın baskın şekilde pole pozisyonu alması yerine, birden fazla takımın yakın şekilde mücadele etmesinin F1 için harika olduğunu söyledi.

"Bu, kesinlikle harika. Yeni kuralların gelmesiyle herkes temiz bir sayfa açtı. Yine de dördüncü sıradaki Checo ile ilk sıra arasında sadece 0.3 saniye var."

"Bana göre bu, böylesine büyük bir kural değişikliğinden ve araçlar arasındaki bu kadar büyük farklılıklardan sonra neredeyse hiçbir şey değil."

"Bu kadar yoğun bir sezonun ardından ilk çizgide yer almaktan ve Checo ile ikinci çizgide bulunmaktan dolayı çok mutluyuz."

Horner, yarış için tahminde bulunmaktan ise kaçınıyor.

"Yarışın çok ilginç olacağını düşünüyorum. O zaman, sürücülerin bu araçlarla birbirlerini daha iyi takip edip etmeyeceklerini ve daha yakın yarışıp yarışamayacaklarını göreceğiz."

"Herkes için bir tur keşif yolculuğu olacak. Ferrari'nin yarış temposunda ne kadar güçlü olduğuna dair henüz iyi bir fikrimiz yok. Kendimiz hakkında da daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor."

"Cuma günü epey uzun bir simülasyon yaptık ama sadece Pazar günü ışıklar söndüğünde nerede olduğumuzu, lastik aşınmasının nasıl gittiğini ve bu lastiklerin nasıl tepki verdiğini görmüş olacağız. Çok ilginç olacak.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool