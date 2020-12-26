Horner: "2021 hedefimiz Mercedes'i daha fazla zorlamak"

Red Bull, 2020 sezonuna Mercedes'i mağlup etme hedefiyle başlasa da, özellikle ilk yarıda çok geride kaldı ve sezonu ikinci sırada noktaladı.

Sezonun bitmesinin ardından yılla ilgili yorum yapan Red Bull takım patronu Christian Horner, gelecek yıl Mercedes'i daha fazla zorlamak istediklerini, ancak bunu başarmanın kolay olmayacağını belirtti.

Horner, "Silverstone'daki 70. Yıl Dönümü GP'sini kazanmak ve yılı Abu Dhabi GP' zaferiyle bitirmek, elbette takımın yılla ilgili mutlu olabileceği anlardı."

"Her iki yarışı da Mercedes ile doğrudan mücadele ederek kazandık ve bundan ötürü şans eseri aldığımız galibiyetler değillerdi. Max bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve her fırsatı değerlendirdi."

"F1'de yalnızca ikinci sezonunu geçiren Alex için yoğun bir öğrenme ve gelişim yılı oldu. Onun için çarpıcı anlar Mugello ve Bahreyn'deki podyumlardı. Altı yıllık deneyime sahip ve tartışmasız gridin en iyilerinden birisi olan Max'in yanında olması onun için hiç kolay değil. Yine de Max'ten bir şeyler öğrendi ve birlikte iyi çalıştılar."

"Max’ın 2021'deki takım arkadaşının kim olacağı, bizim için önemli bir tartışma konusuydu. Bazen Alex'in yetenekleriyle ilgili şüpheler bile vardı ve bu da ona ek baskı uyguluyordu. Bunu son derece iyi idare etti ve sezon boyunca gösterdiği güç, dayanıklılık ve sakinlik beni şaşırttı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Hepimiz Alex'in 2021'de takımda kalmasını istiyorduk. Bu yüzden sezon sonunda, performansı hakkında tüm bilgilere sahip olduğumuz vakit bir karar verdik. Sürücülerimiz arasındaki farkı ve Sergio'nun özellikle yılın ikinci yarısındaki güçlü performansını göz önünde bulundurarak 2021 için Sergio'yu seçtik."

"Alex, Ekibin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 2022 gelişimine odaklanacak ve kendisini gelecek için yarış koltuğuna aday haline getirmeye çalışacak. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız en mütevazı sürücülerden biri ve takımın saygın bir üyesi."

"2007'den beri ilk kez sürücü programımızın dışına çıkmaya karar verdik. Fakat Mercedes ile savaşmak için güçlü bir ekibe ihtiyacımız var. Sergio'nun deneyimi önümüzdeki sezon çok önemli olacak ve onu takımda görmek için sabırsızlanıyorum."

"Sezonu Noel'den bir hafta önce bitirdiğimiz için kış bizim için çok kısa olacak. Gelecek yılki hedef Mercedes'le daha fazla mücadele etmek. İnanılmaz bir sezon geçirdiler ve başarılarını takdir ediyoruz, ancak son üç veya dört yarışta iyi bir tempo yakaladık." dedi.