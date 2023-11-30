Horner: "2021, F1 dominasyomuzun gelecek yıl için garanti olmadığını gösteriyor"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1 takımının 2021'de Mercedes'i yakalamasının, gelecek yıl da hakimiyetini tekrarlayabileceğinin garantisi olmadığını söyledi.
Mercedes, dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın 11 galibiyeti de dahil olmak üzere 17 yarıştan 13'ünü kazanarak 2020 sezonuna damga vurmuştu.
Red Bull, Max Verstappen adına iki galibiyetle ikinciliği almıştı ancak 2021'de arayı kapattılar ve bu durum, ikili arasında son dönemde yaşanan en dramatik şampiyonluk mücadelesine yol açtı.
Red Bull, Verstappen'in arka arkaya üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştığı 2023'te bir yarış hariç tüm yarışları kazandı. Bu arada takım, yaz aylarında gelişim odağını 2024'e çevirdi ve bu da rakip takımların gelecek yıl yakalanabileceği konusunda karamsarlığa kapılmasına neden oldu.
Neden gelecek yıl herkesin Red Bull'u yakalayabileceğini düşündüğü sorulduğunda Horner şu yanıtı verdi: "Bunu 2020'de Mercedes'te gördük. Hatırlarsanız bu onların şimdiye kadarki en baskın yılıydı ve onları 2021'de yenmeyi başardık."
"Kurallarda küçük bir değişiklik var ama hiçbir şeyin yerinde durduğunu düşünmüyorum. Farklı pistlerde rakip takımların bize yaklaştığını gördük ve konseptlerin birbirine yakınlaşacağından eminim."
“İstikrarlı düzenlemeler her zaman akordeondur. Yaşadığımız sezonu tekrarlayabileceğimizi sanmıyorum ama umarım RB19'dan ders alıp bunları RB20'ye uygulayabilir ve bu şampiyonlukları koruyabileceğimiz bir araç bulabiliriz. ”
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates at the end of the race
Gerçekte, 2024'ün düzenlemeleri, yere basma gücünü azaltmayı amaçlayan bir kural değişikliğinin tabanın önemli ölçüde yeniden tasarlanmasına yol açtığı 2020 ve 2021 arasında olduğundan daha istikrarlı.
Verstappen, 2023 sezonunu Abu Dhabi Grand Prix'sini 17 saniye farkla kazanarak kapattı. Bu, Bahreyn'deki ilk yarışındaki 11 saniyelik farktan daha büyük bir farktı. Horner, rakip takımlar Ferrari ve Mercedes'in önemli iniş ve çıkışlar yaşamasının, aradaki farkın büyümesine katkıda bulunduğunu düşünüyor.
"Farklı zamanlarda farklı insanlar oldu. McLaren'ın yükselişi, Ferrari'nin yükselişi, Mercedes'in bir noktada ortaya çıkmasıyla birlikte sürekli iniş çıkışlar oldu."
Kazanamadıkları Singapur için Horner, "Hâlâ çabalamanız gereken bir şey olduğunu görmek sizi utandırıyor, ayrıca bu durum her şeyin hızla değişebileceğine dair yararlı bir ders."
"Singapur olağanüstü bir hafta sonuydu. Üçüncü yarıştan beri bana 'Bu yıl tüm yarışları kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?' diye soruyorsunuz."
"22 yarıştan 21'ini kazanmak delilik. Max'in 1000 turdan fazla lider gitmesi, 19 yarış kazanması, McLaren'in 88'deki rekorunu kırması, Seb'in 2013'teki rekorunu kırması; kazanma oranları, ulaştığı tüm yüzdeler... Bu araç, Formula 1 tarihinin en başarılı aracı olarak kesinlikle uzun bir süre tarihe geçecek." dedi.
Horner: "Bizim ortaklığımız pembe Mercedes gibi olmayacak"
Horner: "Bizim ortaklığımız pembe Mercedes gibi olmayacak" Horner: "Bizim ortaklığımız pembe Mercedes gibi olmayacak"
Testten mutlu ayrılan Perez: "Umarım 2024'te de bu kadar rekabetçi oluruz"
Testten mutlu ayrılan Perez: "Umarım 2024'te de bu kadar rekabetçi oluruz" Testten mutlu ayrılan Perez: "Umarım 2024'te de bu kadar rekabetçi oluruz"
Marko: "Bu puan farkının tek sebebi rakiplerimizin istikrarsız olması"
Marko: "Bu puan farkının tek sebebi rakiplerimizin istikrarsız olması" Marko: "Bu puan farkının tek sebebi rakiplerimizin istikrarsız olması"
Son Haberler
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor
Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor
AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek
AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek
Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"
Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı" Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar