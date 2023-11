Horner: "2021, F1 dominasyomuzun gelecek yıl için garanti olmadığını gösteriyor"

Mercedes, dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın 11 galibiyeti de dahil olmak üzere 17 yarıştan 13'ünü kazanarak 2020 sezonuna damga vurmuştu.

Red Bull, Max Verstappen adına iki galibiyetle ikinciliği almıştı ancak 2021'de arayı kapattılar ve bu durum, ikili arasında son dönemde yaşanan en dramatik şampiyonluk mücadelesine yol açtı.

Red Bull, Verstappen'in arka arkaya üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştığı 2023'te bir yarış hariç tüm yarışları kazandı. Bu arada takım, yaz aylarında gelişim odağını 2024'e çevirdi ve bu da rakip takımların gelecek yıl yakalanabileceği konusunda karamsarlığa kapılmasına neden oldu.

Neden gelecek yıl herkesin Red Bull'u yakalayabileceğini düşündüğü sorulduğunda Horner şu yanıtı verdi: "Bunu 2020'de Mercedes'te gördük. Hatırlarsanız bu onların şimdiye kadarki en baskın yılıydı ve onları 2021'de yenmeyi başardık."

"Kurallarda küçük bir değişiklik var ama hiçbir şeyin yerinde durduğunu düşünmüyorum. Farklı pistlerde rakip takımların bize yaklaştığını gördük ve konseptlerin birbirine yakınlaşacağından eminim."

“İstikrarlı düzenlemeler her zaman akordeondur. Yaşadığımız sezonu tekrarlayabileceğimizi sanmıyorum ama umarım RB19'dan ders alıp bunları RB20'ye uygulayabilir ve bu şampiyonlukları koruyabileceğimiz bir araç bulabiliriz. ”

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates at the end of the race