Horner: "2021 Abu Dabi sonrası Hamilton beni tebrik etti"

2021 Abu Dabi Grand Prix'si şüphesiz kariyerinin en kötü anı olacak çünkü yarış direktörünün yaptığı bir hata sekizinci dünya şampiyonluğunu kaçırmasına neden oldu.

Ancak bu umutsuzluk içinde bile Hamilton soğukkanlılığını korudu ve Horner, Mercedes pilotunun kendisini takımın başarısından dolayı kutladığını açıkladı.

Etrafındaki hemen herkes tepki gösterirken, Hamilton yarıştan sonra sakin bir görüntü çizdi ve babası Anthony'ye sarılmadan önce kazanan Max Verstappen'i tebrik ederken görüldü.

Ancak Verstappen, Hamilton'dan tebrik alan tek Red Bull çalışanı değildi ve takım patronu Horner, kameralardan uzak bir anı açıkladı.

Horner Sky Sports'a verdiği demeçte, "Lewis'in yarıştan sonra yaşadığı hayal kırıklığıyla başa çıkma şeklini şapka çıkartılacak bir şey olarak gördüm."

"Çünkü o çok daha fazla hayal kırıklığına uğrardı. Rekorlar kıran Dünya Şampiyonluğu bir anda yok oldu ama o kendini onurlu ve saygılı bir şekilde idare etti."

"Yarıştan sonra sürücü odasında elini sıktım ve beni tebrik etme nezaketini gösterdi."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Olaylar yarış direktörünün kararından kaynaklanırken, Horner Mercedes'in 'çok savunmacı' bir yaklaşımla Hamilton'ı savunmasız bıraktığını da öne sürdü.

Horner, "Son tur hakkında çok şey söyleniyor."

"Ama Mercedes o yarışta bizden daha hızlıydı."

"Yarışta Lewis, Max ile arasındaki farkı oldukça rahat bir şekilde kapatmayı başardı ama sonra çok savunmacı davrandılar."

Tüm sezonu değerlendiren Horner, "İki sürücü ve iki takım kendilerini muhtemelen sahip olduklarını bilmedikleri seviyelere yükseltti."

"Son yarışa Mercedes ve Lewis ile puanları eşitleyerek girmek bizim için büyük bir başarıydı."

"Yarıştan önce tüm ekibi bir araya getirdim ve onlarla şu şekilde konuştum: 'Çocuklar, bugün ne olursa olsun, bulunduğumuz yere gelmek için inanılmaz bir yolculuk yaptık ve bugün ne olacaksa olacak ama en önemli şey oraya çıkmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve bundan keyif almak."

"'Bu sadece bugünle ilgili değil, bundan önceki 21 yarışta yaptığınız her şey bizi bu konuma getirdi."

"Bu yüzden oraya çıkalım, her şeyimizi verelim, tadını çıkaralım ve sonunda ne olacaksa olsun ama bu yarıştan elimizden gelenin en iyisini yapmadığımızı, geriye dönüp baktığımızı ve her şeyimizi verseydik ne olurdu dediğimizi düşünerek çıkmayalım." dedi.