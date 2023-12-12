Horner: "2021 Abu Dabi'de Mercedes tek kelimeyle çuvalladı"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde F1 Dünya Şampiyonluğu'nu Max Verstappen'e kaptırdığı gün Mercedes'in tek kelimeyle 'çuvalladığını' söyledi.
12 Aralık Salı günü, Hamilton'ın Verstappen tarafından son derece tartışmalı koşullarda tahttan indirilmesiyle sonuçlanan 2021 sezon finalinin ikinci yıldönümü.
FIA yarış direktörü Michael Masi'nin Güvenlik Aracı kurallarını doğru bir şekilde uygulamaması, yarışı baştan sona önde götüren Hamilton ile yeniden başlama öncesinde yeni yumuşak lastikler için pite giren Verstappen arasında şampiyonluk için tek turluk bir çekişmeye neden oldu.
Verstappen 5. virajda Hamilton'ı geçerek yarış zaferini ve beraberinde Dünya Şampiyonluğu'nu kazanırken, sekizinci rekor şampiyonluğu elinden alınan Hamilton takım telsizinden yarışın 'manipüle edildiğini' iddia etti.
Sky'ın A League Of Their Own adlı yarışma programına katılan Horner Mercedes'i, yarış yeniden başlarken eski sert lastiklere maruz kalan Hamilton ile stratejik bir hata yapmakla suçladı.
Horner, "Mercedes tek kelimeyle çuvalladı."
"Zavallı Lewis'i yarışın büyük bir bölümünü tamamlamış lastiklerle bıraktılar. Biz Max'i pite almıştık, yani yeni lastiklere sahipti ve ardından hamlesini yaptı." dedi.
Horner ayrıca Verstappen'in virajdaki geçişi hiç planlamadığını, ancak sol bacağındaki krampla mücadele ederken içeriye doğru bir hamle yapmayı seçtiğini açıkladı.
Fotoğraf: Erik Junius
Christian Horner, Red bull Racing shakes hands with Lewis Hamilton, Mercedes
"İlginç olan Max'in onu geçtiği yer - Lewis'i tamamen hazırlıksız yakaladı."
"Yarıştan sonra Max bize onu orada geçmeye niyeti olmadığını ama Güvenlik Aracı arkasında ayağına kramp girdiğini ve sol ayağını tam olarak hissedemese de yine de 'Lanet olsun, yine de geçeceğim' diye düşündüğünü söyledi."
"Ve sonra, düzlükten aşağı inerken bir sonraki şikan için frene basmak üzere sol ayağındaki krampı geçirmeye çalışıyormuş." dedi.
Horner ve Mercedes'teki meslektaşı Toto Wolff 2021 sezonundan bu yana huzursuz bir ilişki sürdürüyorlar.
Hamilton'ın Verstappen tarafından geçilmesinin ardından Wolff'un Masi'ye neden bu kadar öfkelendiği sorulduğunda Horner şu yanıtı verdi: "Bence sadece 'kötü saç günü' geçiriyordu."
"Kamera karşısında saçı onun için çok önemli ve sanırım kötü bir gün geçiriyordu."
Şu anda üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen, son üç sezonda düzenlenen 66 yarışın 44'ünü kazandı.
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