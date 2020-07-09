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Formula 1 / Son dakika

Horner: "2020 sezonunda her yarışı bir 'final gibi' görmeliyiz"

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Horner: "2020 sezonunda her yarışı bir 'final gibi' görmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 11:58

Red Bull takım patronu Christian Horner, kısa 2020 sezonunda her yarışın adeta bir 'final gibi' olacağını söyledi.

Red Bull, Avusturya'daki ilk yarışta açık şekilde ikinci en hızlı takımdı ve Max Verstappen yarışı ikinci sırada götürürken yolda kaldı.

Christian Horner, aracı geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini ve Mercedes'i yenmek için gerekli her şeye sahip olduklarının altını çizdi.

Ayrıca her yarışa da bir "final" gibi yaklaşmaları gerektiğini belirtti.

“Bence kartlarda bir galibiyet olabilirdi. Stintin sonuna doğru Valtteri'nin bazı lastik sorunları yaşadığını görebiliyordunuz."

“Bence stratejik olarak akıllıca bir iş yaptık, çok güçlüydük ve buna rağmen hiçbir puan alamamak üzücü oldu."

"Bence Mercedes kış boyunca iyi bir iş çıkardı, bunu sezon öncesi testlerinde de gördük. Ayrıca motor açısından da güçlü görünüyorlar, ama bence RB16 da temelde çok iyi bir araç ve yarışta Max'in iki Mercedes'in arasına girdiğini ve rahat şekilde ikinci gittiğini biliyoruz. Bu cesaret vericiydi."

"Bu yüzden sıralama turlarında sahip olduğumuz denge sorunlarını çözmeye çalışmalıyız ve umarım önümüzdeki hafta sonu daha güçlü bir şekilde dönebiliriz."

"Mercedes ile savaşabilecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Belki sezon boyunca tek turda olmayabilir, ama yarış hızımız hem Max hem de Alex ile oldukça iyi görünüyordu. Bu yüzden iyi bir temelimiz olduğunu düşünüyorum, sadece güçlü bir şekilde geliştirmeliyiz.”

”Her yarışa bir final gibi yaklaşmalıyız. Pazar günü bunu iyi yaptığımızı hissettim, stratejik olarak güçlü olduğumuzu hissettim ve sonuna kadar zorladık. Her iki araç ile de yarışın farklı aşamalarında zafer için yarışabilecek konumdaydık, bu yüzden bu yaklaşımı uygulamaya devam etmeliyiz.”

 
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Editör Kemal Şengül

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