Horner, 2012 sezonunda Mercedes'i Hamilton ile anlaşmaları için teşvik etmiş
Christian Horner, 2013 sezonu öncesinde Mercedes'i Lewis Hamilton ile anlaşmaya ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.
2012 sezonunda, ilk üç yarış geride kalırken Lewis Hamilton şampiyona lideri konumundaydı. Hamilton'ın takım arkadaşı Jenson Button ise ikinci sıradaydı.
Son iki sezonun şampiyonu Sebastian Vettel ise, Red Bull'un problemlerle uğraştığı ve tempo kaybı yaşadığı bu dönemi şampiyona beşincisi olarak sürdürüyordu.
Üçüncü yarışta, 2012 Çin GP'sinde, Mercedes kendi fabrika takımıyla ilk yarışını kazandı. Bu galibiyet Hamilton'ın Mercedes ile anlaşma sürecinde bir başlangıç noktası rolü oynadı. Hamilton, takımın 2013'te şampiyonluğa oynama hedefi için de uygun bir isimdi.
Horner, Hamilton'ın bu dönemde Red Bull'a katılmaya "çok hevesli" olduğunu ve takımla görüştüğünü söylüyor. Hamilton takımla görüşse de bu görüşmeler olumlu sonuçlanmamış çünkü Red Bull, "takımda iki alfa pilot olmaması için" Hamilton'ın takıma gelmesini istememiş.
O dönem Vettel'in 2014'ün sonuna kadar bir sözleşmesi bulunuyordu ve Horner, Red Bull'un "iki alfa pilot" için uygun ortama sahip olmadığını düşünüyor.
Horner, Mercedes'in Hamilton'a olan ilgisini duyduğunda, Hamilton'ın o dönem için rekabetçi olmayan bir takıma gitmesini istediğinden Mercedes'i Hamilton'ı takıma katması için teşvik etmiş.
Horner, Hamilton'ın o dönemde rekabetçi olmayan Mercedes'e gitmesinin Red Bull'un daha fazla zafer kazanmasına yardımcı olabilecek bir fırsat olduğunu düşünmüş.
The Daily Mail'e verdiği demeçte Horner, "Niki Lauda Mercedes'teydi ve Lewis ile sözleşme imzalamaya çok hevesliydi. Bunun için onu cesaretlendirdiğimi hatırlıyorum."
"2012 sezonuydu ve McLaren ile savaşıyorduk. O esnada sezonun en hızlı aracına sahiplerdi ve Lewis'in McLaren'da büyük bir tehdit yaratabileceğini hissettik."
"Lewis o dönem McLaren ile yeniden anlaşma konusunda tereddütlere sahipti, ben de Niki'yi biraz para dökmeye teşvik ettim."
"Bunun ters teptiğini söylemek doğru olur!" dedi.
Hamilton'ın 2017'den bu yana devam etmekte olan dört senelik şampiyonluk serisi geçtiğimiz sezonun sonunda sona ermiş, mutlu sona ulaşan taraf Red Bull ve Max Verstappen olmuştu.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate after having secured a seventh world drivers championship title
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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