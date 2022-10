Horner, 2012 sezonunda Mercedes'i Hamilton ile anlaşmaları için teşvik etmiş

Horner, Hamilton'ın bu dönemde Red Bull'a katılmaya "çok hevesli" olduğunu ve takımla görüştüğünü söylüyor. Hamilton takımla görüşse de bu görüşmeler olumlu sonuçlanmamış çünkü Red Bull, "takımda iki alfa pilot olmaması için" Hamilton'ın takıma gelmesini istememiş.

O dönem Vettel'in 2014'ün sonuna kadar bir sözleşmesi bulunuyordu ve Horner, Red Bull'un "iki alfa pilot" için uygun ortama sahip olmadığını düşünüyor.

Horner, Mercedes'in Hamilton'a olan ilgisini duyduğunda, Hamilton'ın o dönem için rekabetçi olmayan bir takıma gitmesini istediğinden Mercedes'i Hamilton'ı takıma katması için teşvik etmiş.

Horner, Hamilton'ın o dönemde rekabetçi olmayan Mercedes'e gitmesinin Red Bull'un daha fazla zafer kazanmasına yardımcı olabilecek bir fırsat olduğunu düşünmüş.

The Daily Mail'e verdiği demeçte Horner, "Niki Lauda Mercedes'teydi ve Lewis ile sözleşme imzalamaya çok hevesliydi. Bunun için onu cesaretlendirdiğimi hatırlıyorum."

"2012 sezonuydu ve McLaren ile savaşıyorduk. O esnada sezonun en hızlı aracına sahiplerdi ve Lewis'in McLaren'da büyük bir tehdit yaratabileceğini hissettik."

"Lewis o dönem McLaren ile yeniden anlaşma konusunda tereddütlere sahipti, ben de Niki'yi biraz para dökmeye teşvik ettim."

"Bunun ters teptiğini söylemek doğru olur!" dedi.

Hamilton'ın 2017'den bu yana devam etmekte olan dört senelik şampiyonluk serisi geçtiğimiz sezonun sonunda sona ermiş, mutlu sona ulaşan taraf Red Bull ve Max Verstappen olmuştu.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate after having secured a seventh world drivers championship title

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images