Horner: "13 yılda 6 şampiyonluk inanılmaz"

Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerine 2007 yılında McLaren'da başladı ve ilk şampiyonluğunu 2008'da İngiliz ekiple aldı.

2013'te katıldığı Mercedes'le son altı yılda beşinci şampiyonluğunu kazanan Hamilton'ı Red Bull takım patronu Christian Horner da tebrik etti.

Horner, “Hamilton olağanüstü bir başarı elde etti. 13 yıldır yarışıyor ve bu süreçte altıncı şampiyonluğunu kazanması olağanüstü bir başarı. Bu kesinlikle fantastik bir performans."

"İngiltere’de altıncı şampiyonluğunu çoktan kazanmış böyle bir dünya şampiyonu olduğu için oldukça gururluyum. Ancak yedinci şampiyonluğunu kazanmadan önce ona meydan okumak istiyoruz!" dedi.

Horner, yarışla ilgili ise şunları söyledi: "Max çok iyi performans gösterdi. İyi başladı ve ön kanadı ilk turda hafif şekilde hasar gördü, bu yüzden Lewis’in tek pit stop yapma kararının aksine iki pit stop stratejisine geçmeye karar verdik. Max her üç bölümde de Bottas'a yakın kaldı ve yarış sonunda Hamilton'la arasında bir saniyeden az fark vardı. Son turlardaki sarı bayraklar yüzünden pek de şanslı değildik. Çünkü geçiş yapma şansını bitirdi. Ancak üçüncülük hafta sonu için harika bir son."

"Albon ise başlangıçta şanssızdı. İlk turda ön kanadını değiştirmek zorunda kaldı, ama sonra iyi bir savaş verdi. Birkaç mükemmel geçiş yaptı ve beşinci sıraya çıktığı harika bir performans sergiledi. Bu sayede de günün pilotu oldu. Gelişmeye devam ediyor."