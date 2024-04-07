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Formula 1 Japonya GP

Horner: "1-2 ile geri dönüş harika oldu"

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Japonya GP'de 1-2 olarak yeniden podyumun zirvesine dönmelerinin harika olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon

Sam Bloxham / Motorsport Images

Sezona Bahreyn ve Suudi Arabistan'da aldığı duble sonuçlarıyla başlayan Red Bull, bir önceki yarış Avustralya'da kabus gibi bir hafta sonu geçirmişti. Max Verstappen yarışın başında arka frende yaşadığı sorun nedeniyle yarış dışı kalırken, Sergio Perez ancak 5. olabilmişti.

Red Bull'un, motor partneri Honda'nın evi olan Japonya'da güçlü olması bekleniyordu ve tam olarak o oldu. Verstappen, bir yarışlık aranın ardından ilk sıraya dönerken Perez de rahat bir yarışın sonucunda 2. oldu ve ikili, Red Bull'a bir duble sonucu daha kazandırmış oldular.

Red Bull böylece 116. F1 zaferini alırken 31. duble sonucunu aldı. Verstappen ve Perez ikilisi ise, 2022'den bu yana 14. duble sonuçlarını aldılar.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Honda'nın anavatanı Japonya'da bir-iki finiş ile geri dönmek harika. Harika bir performans, Max'ten harika bir sürüş, ayrıca Checo yine güçlü bir performans ortaya koydu." dedi.

Horner ayrıca, her ne kadar sorunsuz bir hafta sonunda bir kez daha duble yapsalar da takımların birbirlerine yaklaştığını vurguladı.

Horner, "Kesinlikle bir yakınlaşma olduğunu görebilirsiniz. İstikrarlı kurallara sahip olduğunuzda bu tamamen normaldir. "

"Eminim ki bu durum sezon ilerledikçe daha da artacak, erken puan almak çok önemli ve şimdi yılın ilk Sprint hafta sonu için Çin'e gidiyoruz." dedi.

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