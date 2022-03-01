Horner: "Güncellemelerle birlikte tur başına 2 saniye kazanç sağlanabilir"

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Yeni araçlar geçtiğimiz sezon yapılan Barselona testlerinde ilk kez piste çıktılar. Takımlar, ilk sezon öncesi testinde, hızdan çok dayanıklılığa önem verdiler.

Red Bull, Verstappen (206) ve Perez (152) ile toplam 358 tur attı ve oldukça tatmin edici bir hafta geçirdi. Meksikalı sürücü, önündeki Mercedes ikilisinden daha sert lastiklerde üçüncü en hızlı zamanı yaptı.

Bununla birlikte araçlar, yeni kural dönemine girildiği için, takımlar en iyi neyin çalıştığını keşfettikçe sadece daha da hızlanacaklar.

Gelişmeler, normalde onda bir saniyelere tekabül ediyordu ancak Horner, yeni araçlar maksimum potansiyeline yaklaştıkça tur zamanlarda saniyeler kazanılacağını düşünüyor.

Horner, RacingNews365.com'a, "Yeni kurallarla her hafta daha fazla performans buluyoruz. Gelişmelerle 1.5-2 saniye kazanılacak."

"Bazı pistlerde, geçtiğimiz yılın pole pozisyonlarından çok uzakta olmayacağız." dedi.

Horner ayrıca, Barselona'da perşembe günü tam gün sürmesi planlanan Perez'in, yaşadığı bir problem nedeniyle yolda kalmasından bahsetti.

Horner, "Vites kutusunda bir problem yaşadık ancak önemli bir şey değildi."

"Test, aracı daha iyi anlamakla alakalı. Çok fazla veri topladık ve epey tur attık."

"İlk testimiz olumluydu. Yeni lastikler ve zemin etkili araçların nasıl çalıştığıyla ilgili çok şey öğrendik. Çok daha fazlası gelecek." dedi.

RB18, Barselona pistine çıktığında, lansmanda tanıtılan araçtan çok farklı göründü. Horner, bunun hızlı gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Horner, "Araç, lansmana kıyasla nispeten değişti."

"Formula 1 dünyasında işler hızlı gelişiyor. Bu kuralların radikal doğası gereği, özellikle bu kadar hızlı hareket eden Formula 1 dünyasında konsepti erkenden göstermemek gerekiyor." dedi.