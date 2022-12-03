Hong Konglu yatırımcı yeni bir F1 takımı kurmayı düşünüyor

Haberi dinle

Son yıllarda Asya'da Formula 1'e katılma planlarını kamuoyuna açıklayan birkaç taraf oldu ve hepsinin ortak bir özelliği vardı: bir daha kendilerinden haber alınamaması.

Calvin Lo'nun planlarında ise işler farklı şekilde sonuçlanabilir. Aslında Hong Konglu milyarder Formula 1'de zaten aktif. Kendi yatırım şirketi ile Williams şirketinin bir parçası konumunda yer alıyor ve yakında doğrudan kendi takımıyla F1'de yer almak istiyor.

Lo, Daily Star'a verdiği demeçte, "Mevcut takımlardan biriyle bir şeyler yapabilme ihtimaline baktık. Sonrasında yeni bir takım kurma fikri ortaya çıktı."

"Aslında şu anda böyle bir şey yapmak için doğru zaman çünkü önümüze pek çok fırsat çıkıyor. Sporun daha genç bir izleyici ve yeni bir hayran kitlesi ile yeni bir döneme girdiğine inanıyorum. Bu spor her zamankinden daha erişilebilir görünüyor." dedi.

Lo, eğer yeni bir takımla F1'e girmeyi seçerse, mevcut takımlar arasında paylaştırılacak olan 200 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödemesi gerekiyor.

The busy pre race grid Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ayrıca fabrika kurulması, ekipman alınması, personel bulunması ve diğer pek çok şeyin sıfırdan yapılması gerekecek.

Her şeyden de öte F1 takımlarını, spora fayda sağlayacakları konusunda ikna etmesi gerekecek, ki Andretti Global bile bunu yapamadı.

Lo, "Mevcut takımların yeni bir tarafın gelişi konusunda neden tereddütte kaldığını anlıyorum. Ancak parçalara bölünen pastanın biraz daha büyümesini sağlayabilirsek, griddeki herkes bundan faydalanacaktır."

"İzleyici sayısını nasıl artıracağız ve taraftar kitlesini nasıl büyüteceğiz? Motor sporları dünyasından olmayan birinin olaylara farklı şekilde bakabileceğine ve yeni fikirler üretebileceğine inanıyorum."

"Finansal açıdan her şeyi halledebileceğimizi varsayarsak, olumlu bir sürprizle karşılaşabiliriz." dedi.

Lo, sporun popülaritesinin sadece ABD'de artmadığına vurgu yapıyor.

"Formula 1 Asya'da da büyüyor. Herkes bunun hakkında konuşuyor. Singapur Grand Prix'sindeydim ve oradaki herkes çok heyecanlıydı. Asya'da sadece birkaç yarış var, dolayısıyla pastayı büyütmek için burada da fırsatlar var."

F1'e ne zaman giriş yapmayı umduğu sorulduğunda, "Yarından ziyade bugün olsa iyi olur! Çok komik çünkü bu, dünyanın en hızlı sporu fakat bazı yönleri çok yavaş ilerliyor."

"Sonuç olarak ne seviyede olursa olsun daha fazla dahil olmayı gerçekten çok isteriz. Mevcut bir ekiple bunu yapmak daha hızlı olacak."

"Yeni bir takım olursa da, gerçekçi şekilde 2026 yılı mümkün olabilir. Hatta bu bile zor olacaktır." cevabını verdi.