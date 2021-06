Honda'nın sonunda Mercedes'le aynı seviyede olduğunu kanıtladığı önemli alan

Honda'nın 2022 motorunu 2021 sezonuna yetiştirme projesi bunun en açık göstergelerinden biriydi. Japon ekip, böyle büyük bir projeyi ve iş yükünü, böylesine kısa bir zaman zarfında gerçekleştirmeye karar vermişti. Hem de sezon öncesi testleri bu kadar kısa sürmekteyken.

Testlerde karşılarına yeni dayanıklılık problemleri çıkabilirdi; motor dayanıklılık konusunda iyi olsa bile yeni motorun performans olarak neler getirebileceği de bir soru işaretiydi.

Eğer motor bekleneni veremeseydi, bildiğiniz gibi Honda mevcut regülasyonlar altında performans güncellemeleri getiremezdi.

Bütün bu risklere rağmen Honda, bu projenin altından kalkmasını bildi ve kendileri de bunun "bir mucize" olduğunu belirtti.

Azerbaycan Grand Prix'sinde ise Honda'nın bir kez daha kendi motoruna duyduğu güveni gösteren bir gelişme yaşandı.

Ferrari ve Mercedes, Bakü'de araçlarına yeni güç ünitelerini taktı. Honda ise bunun tam tersini yaptı ve sezonun başından beri kullandığı ilk güç ünitesiyle devam etti.

Bildiğiniz gibi sezon bir içerisinde ceza almadan 3 kez içten yanmalı motorunuzu değiştirebiliyorsunuz.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Takvimde en uzun tam gaz geçilen bölümün bulunduğu Bakü pistinde, Honda'nın en büyük rakiplerinin yeni bir motora geçerken bu kararın alınması, Japon üreticinin dayanıklılık alanında da ne kadar geliştiğini gösteriyor.

TheRace.com'a konuşan Honda'nın teknik direktörü Toyoharu Tanabe ise diğer takımların ikinci motorlarına geçmelerini garip bulduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: " Onların Bakü'de neden yeni bir motora geçtiğini öğrenmek isterdim."

"Hedeflenen yarış sayısı 23 ve matematiği yapmak daha kolay: Bir içten yanmalı motor başına 7 ya da 8 yarış düşüyor. Bakü, daha 6. yarıştı."

"Geçtiğimiz yıllarda, her motoru bizden daha uzun kullanırlardı. Yani, bunun [bu sene] neden farklı olduğu konusunda hiçbir fikrim yok."

Honda, Mercedes'in neden ikinci motoruna geçtiğini merak ediyor ancak arkasında basit bir mantık var: Bildiğiniz gibi üç motordan herhangi birine geçtiğinizde, daha çok kullanılan ilk parçalara geri dönebiliyorsunuz.

Bakü gibi motor gücünün önemli olduğu bir pistte, Mercedes yeni motoruna geçerek kendine bir avantaj sağladı. Düzlük hızının önemli olduğu önümüzdeki Fransa ve Avusturya yarışlarında da muhtemelen ikinci motor kullanılacak.

Sonrasında, motor gücünün daha az rol oynadığı Macaristan gibi bir pistte ise ilk motora geri dönülecek.

Yani, Mercedes'in eski motorları sene boyunca mevcut olacağından, Alman ekip büyük bir arıza ya da kaza yaşamadığı sürece bu büyük bir sorun yaratmayacak.

Honda da düzlük hızının önemli olacağı 3 yarışın öncesinde, bu hafta sonu yeni bir motora geçti.

Sonuç ne olursa olsun bu karar, Honda'nın dayanıklılık alanında ne kadar geliştiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda Honda, dayanıklılık konusunda çok daha temkinliydi, temkinli olmak zorundaydı. 2019'da sadece 4. yarış olan Bakü'ye gelindiğinde, Honda araçlarına 2. motorları takmıştı bile. Hatta Honda, geçtiğimiz yıllarda fazla parça kullanımından ötürü grid cezası almadan bir sezon tamamlayamamıştı.

Bu sezon, Japon üretici ufak tefek bir kaç sorun yaşadı ancak henüz büyük bir sorun ile karşılaşılmadı. Sergio Perez ve Yuki Tsunoda'nın yaşadığı problemler, elektronik yazılımlarla alakalıydı. Perez aracı yeniden başlatabildi, Tsunoda ise yarışa veda etti.

Güç ünitesiyle alakalı en büyük sorun, Pierre Gasly'nin Azerbaycan Grand Prix'sinde ERS'sini tam olarak kullanamamasıydı.

Konu hakkında konuşan Tanabe, "İlk 6 yarışta büyük bir sorun yaşamadık. Gasly'nin yaşadığı belki bir sorun olabilir ama ilk 6 yarışı içten yanmalı motorda hiçbir büyük sorun olmadan bitirdik."

"Yani, dayanıklılık son birkaç yılda çok gelişti. Geçen sene daha farklı bir zaman çizelgesi vardı, o yüzden karşılaştırmak doğru olmaz. Ancak 2019'a bakacak olursak, bu senenin güç ünitesiyle performans ve dayanıklılık konusunda çok daha rahatım."

"Gasly'nin moturunu detaylıca araştıracağız, yarış içinde güç kaybı yaşadık. Bu büyük bir olay değildi ama takıma ve sürücüye göre 2-3 kw çok büyük!"

"Formula 1'in [turbo] hibrit döneminde spora katıldığımızda, performansımız... ne diyebilirsiniz? Honda'nın performansını hatırlıyorsunuz."

"Şimdi iki şampiyonada da liderliğe ulaştık. Yani, performansımızı fazlasıyla geliştirdik. Sezonun sadece 1/3'ü tamamlandı ve sadece birkaç puanlık farklar var ama bu pozisyona gelebilmiş olmamız, F1 projesinde yer alan insanlar ve takımlar için iyi." ifadelerini kullandı.

Honda geliştirdiği performansının yanı sıra bu sezon geçtiğimiz senelerde başını çok ağrıtan dayanıklılık konusunda da Mercedes'in seviyesine çıkmış gibi duruyor.

Mercedes'i yenmek için gerekli olan komple pakette, Honda motorunun rolünün önemi ortada. Japon ekip, F1'deki son senesinde geçmişteki eksikliklerini kapatmış gibi duruyor ve Turbo Hibrit döneminde şampiyonluğa hiç olmadığı kadar yakın.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and the Red Bull team celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images