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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Honda'nın F1'den çekilmesi Red Bull şampiyonluk başarısını nasıl hızlandırdı?

Honda'nın Red Bull ile ortaklığı Formula 1 tarihinin en başarılı ortaklıklarından biri haline geldi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen bu yıl üst üste üçüncü ve Red Bull üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerliyor.

Bu durum, Honda'nın F1'deki son altın çağının, 2021 sezonu sonunda F1'den çekileceğini açıklamasının ardından geldiği anlamına geliyor. 

Bu karar, Honda projesinin McLaren ile geçirdiği kötü hibrit dönemi yıllarının ardından ivme kazanıyor gibi göründüğü dönemde, Red Bull'un hayallerinin suya düşmesiyle sonuçlanabilirdi.

Ancak ev sahibi Japonya GP'si öncesinde yapılan etkileyici bir itirafla, Honda'nın kararının ortaklık için olumsuz bir şey olmaktan ziyade, o zamandan beri Red Bull'u bu kadar başarılı kılan unsurlardan biri olduğu ortaya çıktı.

Çünkü bu karar, Red Bull için daha iyi güç üniteleri üretilmesine yardımcı olan gelişimin hızlanmasını tetikledi.

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Honda'nın F1 proje lideri Tetsushi Kakuda, son yıllarda Red Bull'a yardımcı olan ürünler temelinde, geri çekilmelerinin yalnızca 2022 için yeni bir güç ünitesi ve batarya konfigürasyonu sunma konusunda nasıl bir değişikliğe yol açtığını açıkladı.

Kakuda, "Şirketin 2022'de F1'den çekilme kararı sebebiyle yeni güç ünitesini 2021'de planlanandan önce piyasaya sürmeye karar verdik." dedi.

Honda'nın çekileceği duyurusu 2020 yılının Ekim ayında kamuoyuna açıklanmadan önce, Kakuda'nın ekibi 2021 için potansiyel plan değişikliği konusunda Red Bull ve AlphaTauri'ye danışmıştı.

"Olumlu bir görüş aldılar ve uygulamaya karar verdiler." 

"Her iki takım da o noktada motorun çizimini bilmese de kabul ettiler. Bu yüzden esneklikleri için onlara minnettarız."

"Ne olursa olsun bunu yapmak istedik ve inanıyorum ki şampiyonluğun kazanılmasına katkıda bulunabildik. Daha sonra 2021 spesifikasyonunu 2022 spesifikasyonu için temel olarak kullandık, ancak çok fazla zorluğu aşmamız gerekti."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Kakuda bu hamlenin mühendislik gururundan kaynaklandığını, Honda personelinin Red Bull'u mevcut düzenlemeler döneminin geri kalanında rekabetçi olmayan bir güç ünitesiyle bırakmak istemediğini belirtti.

Kakuda, "İlk etapta, 2022'den itibaren ayrılmayı planlıyorduk ve böylece Red Bull bundan sonra motorları kullanacaktı." 

"Başlangıçta istediğimiz koşul, sadece yeni düzenlemelere uymamız gerektiğiydi; ancak mühendislik ruhumuz burada yeniden canlandı."

"Motor dondurma döneminde Honda'da elimizde kalanların uzun yıllar boyunca rekabetçi olamayacağı bir durum yaratmak istemedik."

"Bu yüzden rekabet gücü kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik." dedi.

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Honda, 2021'e kadar planlanan gelişmeleri öne çekmeyi taahhüt etmenin yanı sıra, 2022 için içten yanmalı motor iç aksamını tamamen yenileyerek Red Bull'un mevcut zemin etkisi dönemindeki hakimiyeti için daha da fazla performans sağladı.

Kakuda, bu konuda şüpheler olsa dahi bunun, Honda mühendislerinin fazladan kaynak kullanmadan tamamlamak zorunda kaldıkları ekstra çabaya değdiğini düşünüyor.

"Başlangıçta, 'Honda'nın kullanmayacağı bir şey için neden bu kadar çaba sarf etmemiz gerekiyor' diyen kişiler vardı."

"Ama sonunda hepimiz bu işi başardık."

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