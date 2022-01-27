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Formula 1 Haberler

Honda'nın F1 patronu Yamamoto, Red Bull Powertrains'e geçti

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Red Bull'un yeni departmanı Red Bull Powertrains'te, Honda'nın eski Formula 1 direktörü Masashi Yamamoto da yer alacak.

Honda'nın F1 patronu Yamamoto, Red Bull Powertrains'e geçti
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Honda, geçtiğimiz sezon sonunda F1'den ayrıldı ve Red Bull, Japon motorun üretimini devralarak kendi Powertrains departmanını kurdu.

Bu geçiş aşamasında Honda güç ünitelerini kendi fabrikalarında üretmeye devam edecek olsa da, Max Verstappen'in sürücüler şampiyonluğunu almasına yardımcı olan çalışanların çoğu başka projelere geçti.

Bununle birlikte Honda'nın F1 direktörü olarak çalışan Yamamoto, Japon firmadaki görevinden ayrılacak ve Red Bull'un çabalarına yardımcı olmak için danışman görevini üstlenecek.

Görevi hakkında konuşan Yamamoto, planının, Red Bull ve Honda arasında bir köprü olarak hareket etmek ve iki tarafın ilişkilerinin güçlü kaldığından emin olmak olduğunu açıkladı.

Yamamoto, "Yeni bir firma kurduk ve insanların mutlu olacağı şeyler yapmak istiyoruz."

"Eğer F1'de kazanırsak da insanlar bundan mutlu olacaktır."

"Red Bull Powertrains ile yeni bir anlaşma imzaladık. Christian Horner ve Helmut Marko'nun ricası üzerine ben de onlara yardımcı olmak için burada çalışacağım."

"Bu şirketler arası bir anlaşma, bu yüzden detaylar hakkında konuşmak zor ama Red Bull Powertrains'in bir parçası olarak onlara yardım etmek için çalışacağım." dedi.

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yamamoto, asıl odağının Red Bull ve Honda arasında köprü kurmak ve motorun gelişiminin olabildiğince düzgün ilerlediğinden emin olacağını söyledi.

Yamamoto, "Eğer Japon ve Honda'nın kültürünü anlamak istiyorlarsa ve Honda ile daha yakın ve iyi bir ilişki kurmak istiyorlarsa, biz bunu destekleyebiliriz. Yani temelde Red Bull ve Japonya için bir köprü oluşturuyoruz." dedi.

Yamamoto, yeni göreviyle birkaç yarışta yer alacağını ve Honda'dan ayrılma kararının, markanın F1'den çekileceğini açıkladıktan sonra geldiğini açıkladı.

"Geçtiğimiz yıl Mart ayında ayrılmaya karar verdim."

"2016'da motor sporları direktörü olarak atanmıştım ve hedefim ilk olarak Super GT şampiyonluğunu kazanmaktı. 2018'de bunu başardım."

"Sonraki üç yılda kendimi F1'e adadım. Başlangıçtan itibaren, bu işin Honda'daki hayatımın doruk noktası olduğunu ve orada edindiğim tüm tecrübelerden faydalanabileceğimi düşündüm."

"İlk yılımızda Red Bull ile kazanıp kazanamayacağımızı ve ardından ikinci yılda Mercedes ile iyi bir şampiyonluk mücadelesi yapıp yapamayacağımızı merak ediyordum. Ancak durum öyle olmadı."

"Fakat üçüncü yılda, Verstappen'in sürüş yetenekleri ve Red Bull'un güçlü takımıyla şampiyonluğu kazandık."

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