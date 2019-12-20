Honda’nın ayrıntılara dikkat etmesi, Verstappen’i etkilemiş

Red Bull, uzun süredir kullandığı Renault motorunu bırakıp Honda motoruna geçiş yapmıştı. Verstappen, Fransız üreticinin motorlarının güçsüz ve dayanıksız olduğunu birçok kez belirtmişti.

Honda, bu seneye güç anlamında önemli derecede geride başlasa da sezon boyunca iyi gelişimler kaydetti ve Verstappen üç galibiyet, iki pole pozisyonu almayı başardı. Ayrıca dayanıklılık konusunda da çok iyi bir sezon geçirdiler.

Motorsport.com’a konuşan Verstappen, Honda’nın bu seneki etkisinden memnun olduğunu söyledi.

Verstappen, “Durumun çok iyi gittiğini düşünüyorum. Başta her zaman, onların yıl boyunca neler getirebileceğini tahmin ediyorsunuz, ancak bence büyük gelişimler kaydettiler.”

“Daha öncesinde sahip olduklarımızla karşılaştırıldığında, en önemli şey dayanıklılıktı.”

“Bu sene bir Honda sorunuyla hiç yarış dışı kalmadık. Dünya şampiyonluğu için savaşmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan şey bu. Bu yüzden çalışma şekillerinden çok etkilendim.”

“Onlarla çalışmayı gerçekten seviyorum, çünkü çok konuşan insanlar değiller ve bu tam olarak benim gibi! Ancak yapmaları gereken şeylere çok odaklılar.”

“Onlarla çalışmayı gerçekten seviyorum. Çok profesyoneller.”

“Ayrıca motora bağlanan kablolarda, yapıştırdıkları etiketlerde bile çok dikkatliler.”

“Bunlar küçük şeyler, ancak bana göre önemli. Bunlar ayrıntı, ayrıntıya verilen önem, ki bunların olması gerekir.”

“4. versiyon motorun büyük bir adım olacağını biliyorduk. Sürekli ‘Ne zaman gelecek’ diye soruyordum. Bu iyi bir adımdı.”

“Sürekli zorladılar ve gelişim yapmaya çalıştılar ve bir sınır yok. Bunun için her şeyi yapacaklar.”

“Her zaman daha iyi olmak istersiniz. Hiçbir zaman tatmin olmayacağız.”

“Sıralama turlarının biraz pist düzenine bağlı olduğunu düşünüyorum.”

“Bir hafta sonundan diğerine üç takım yer değiştirebiliyor. İyi bir pozisyondayız. Ancak elbette her zaman daha fazlasını istiyoruz.”

“Yani yapılacak oldukça iş var.” şeklinde konuştu.