Şampiyonluk hedefleyen Honda, bu yıl 2022 motorunu kullanacak!

Honda'dan Masashi Yamamoto, The Race ile yapılan özel röportajda 2022 için planladıkları güç ünitesini 2021 yılında kullanacaklarını söyledi.

The Race'e 2022 motorunu öne çekme kararı hakkında konuşan Honda’nın F1 direktörü Masashi Yamamoto, “Ayrılma kararımızla ilgili değil.”

“Daha çok diğerlerinin performansıyla ilgili. Mercedes’in performansı çok iyi ve dengeliydi. Bunu değerlendirdiğimizde güç ünitesinde değişikliğe gitmemiz gerektiğine karar kıldık.” dedi.

Honda’nın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe ise, “Halen Mercedes’in arkasındayız. Öncekine kıyasla yaklaşıyoruz fakat fark halen belirgin.”

“Güç ünitesi açısından zor bir durum. Farkı azaltmaya, onları yakalamaya ve sonrasında onları geçmeye çalışıyoruz. Bizim için kolay bir iş değil.”

“Her parçanın gelişmesi gerekiyor. İçten yanmalı motorun gücüyle birlikte diğer üreticiye kıyasla ERS alanında da güçsüzüz.”

“Genel olarak Mercedes’le aramızda bir fark mevcut.” dedi.

Fakat 2020’den 2021’e geçerken tek bir alanda değişikliğe izin verildiğinden Honda senenin başında her şeyi yeni motora yüklemenin risklerini değerlendirmek zorundaydı.

Tanabe bunun “en büyük zorluklardan biri” olduğunu, çünkü motor gelişimi yetersiz kalırsa sezon boyunca başka alanlardan performans aramaya izin verilmeyeceğini söyledi.

Yine de Honda, temel plana sadık kalmanın mümkün olduğunda karar kıldı.

Tanabe, “Birçok şeyi değerlendirdik. Bir planı ötelemek kolay, fakat öne çekmek zor.”

“Fakat performans açısından Mercedes’le farkımız halen orada. Yani güç ünitesini nasıl geliştirebiliriz, nasıl onları yakalayabiliriz diye düşündük.”

“Araç performansı tüm pakete bağlı: şasi ve güç ünitesine. Takım aerodinamiyi ve mekanik tutuşu geliştiriyor. Araç performansını artırmak için güç ünitesi yönünden biz ne yapabiliriz?”

“Lideri yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden 2021 için ana planımıza sadık kalarak o güç ünitesini tanıtmakta karar kıldık.” dedi.

Tanabe 2021 için, hem içten yanmalı motorun hem de enerji geri kazanım sisteminin üstünde çalışılmış olacağını söyledi.

Tanabe, “Yeni olacak. Her alanın her detayı ya güncellenmiş ya da geliştirilmiş olacak”

“Gelişmiş performans ve dayanıklılık için - aynı zamanda bakım için. Daha kolay bakım yapılabilmesi için.”

“Detaylı ayarlamalar olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi detaylı ayarlamaların tanımı çok zor. Güç ünitesinin her parçasında gelişme göstereceğiz.” dedi.

Honda F1’e geri döndüğünde yarışlar ve şampiyonluk kazanma hedefiyle dönmüştü.

Bu konuda ise Tanabe, “Bu hedefi henüz tutturamadık. Fakat bu, 2021’de gerçekleşebilir ve bu da bize çok büyük bir amaç sağlıyor.”

“Honda’dakiler yarışmayı çok seviyor.”

“İçimizde bu motivasyon olmasaydı Honda: ‘Evet, 2021’in sonunda Formula 1’den çekileceğiz’ dediğinde bu şekilde devam edemez ve: ‘Tamam. Bir seneyi daha aynı motorla kolayca tamamlarız, sonra güle güle!’ derdik.”

“Fakat çalışanlarımız bunu yapamazlar. Biz: ‘Evet, son sezonumuz. Şampiyonluğu kazanmak için ne yapabiliriz? Takımla birlikte neler yapabiliriz?’ diye düşünüyoruz.”

“Bu yüzden 2022 güç ünitesini 2021’e çektik. Çalışanlar tekrardan performansımızı kanıtlamak için motiveler. Sakura’da da Milton Keynes’te de olumsuz herhangi bir durum yok. Tam tersi, açıklamadan sonra olumlu bir motivasyon kazanıldı.”

“Sonrasındaysa 2021 sezonu için sıkı çalışmalara başladık: Honda’nın Formula 1’deki son sezonu için.” dedi.