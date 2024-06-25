Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir
Dünya şampiyonu, Kanada'daki motorunun Honda incelemesi iyi sonuçlar getirmezse grid cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Dünya şampiyonu, Kanada'daki motorunun Honda incelemesi pek iyi sonuçlar getirmeyecek gibi göründüğü için grid cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Max Verstappen, Honda'nın Formula 1 güç ünitelerinden birini kaybettiğini teyit etme ihtimalinin giderek artmasıyla birlikte kendini kötü haberlere hazırlıyor.
Kanada'daki yarışta aracından çıkarılan ve şu anda Japonya'daki Honda'nın Sakura'daki merkezinde incelenen neredeyse yeni motorun erken bir arızası, yakında Verstappen'in kullanabileceği akşam havuzuna ekstra bir güç ünitesi eklenmesi gerekeceği anlamına geliyor.
Ve geçtiğimiz hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde sezonun dördüncü ve son içten yanmalı motorunu kullanmış olması nedeniyle, bir tane daha alması otomatik olarak 10 sıralık bir grid cezası anlamına gelecek.
Böyle bir düşüş, Red Bull sürücüsünün yarış zaferleri için McLaren ile giderek yaklaşan bir mücadele içinde olması nedeniyle kritik olabilir.
Montreal Arızası
Verstappen'in içinde bulunduğu durum, bu ayın başlarında Montreal'de, Hollandalının enerji geri kazanım sistemiyle ilgili şüpheli bir sorun nedeniyle ikinci antrenmanda erken durmak zorunda kalmasıyla tetiklendi.
Bu sorunlar elektriksel gibi görünse de bunların güç ünitesinin geri kalanında – özellikle içten yanmalı motor unsurunda – daha geniş hasara yol açabileceğine dair endişeler vardı.
Kanada'da kullanılan yeni kurulum (Verstappen'in bu yılki üçüncü güç ünitesiydi) o sabah tanıtılmıştı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
ERS sorunu, Honda'nın o motoru aracından çıkarmasına ve doğrudan Japonya'ya göndermesine neden oldu. Motor şu anda orada inceleniyor ve havuza geri döndürülüp döndürülemeyeceği veya tamamen kullanılamaz olup olmadığı araştırılıyor.
Verstappen'in bu yılki tahsisatının dörtte birini kaybetmesi anlamına gelen bu ikinci ihtimal, onun Kanada'da ilerideki sonuçlardan endişe duyduğunu söylemesinin sebebi olabilir.
"Olanların tam olarak ne olduğunu ve bunun bu hafta sonu veya yılın geri kalanı için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamak daha önemli," demişti Verstappen.
Ancak Kanada güç ünitesinin Japonya'da olmasından bu yana iki haftadan fazla bir süre geçtiği ve henüz olumlu bir haber gelmediği için, içten yanmalı motorun kurtarılamayacağı ihtimali giderek artıyor.
Erken incelemelerde motorda herhangi bir sorun ortaya çıkmamış olsaydı, neredeyse kesin olarak şimdiye kadar onay verilmiş ve Red Bull'a geri dönmüş olurdu.
Red Bull, bu incelemeler devam ederken yaklaşan antrenman ve yarışlarda endişesiz çalışmak ve havuzda yeterli bileşen bulundurmak adına geçen hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde dördüncü güç ünitesini tanıtmak zorunda kaldı.
Red Bull takım patronu Christian Horner şunları söyledi: “Kanada motoru incelenmek üzere Japonya'ya geri gönderildiği için yeni güç ünitemizi tanıttık."
Motorun yeniden kullanılamayacağının teyidi, Verstappen'in çok yakında beşinci güç ünitesine geçmek zorunda kalacağı anlamına gelir. Bu da 10 sıralık bir grid cezası anlamına geliyor.
Aslında, Horner, ekibinin bunun kesinlikle karşı karşıya kalacaklarını düşündüğünü öne sürdü.
"Önümüzdeki yarışlar nasıl geçeceğini görmek zorundayız ama sanırım kaçınılmaz olarak bir noktada bir sonraki motoru alacağız," dedi.
Red Bull, grid cezalarıyla karşılaşmaya yabancı değil ve geçişin daha kolay olduğu bilinen yarışlarda bu cezaları almayı tercih etti: Yaz tatilinden önce gelen Spa-Francorchamps'daki Belçika Grand Prix'si gibi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Verstappen, Spa'da son iki sezondur grid cezası alıyor. Geçen yıl gridde altıncı başlayıp kazandı, 2022'de ise on dördüncülükten zafere ulaştı.
Ancak, Red Bull'un geçmişte sahip olduğu performans avantajına sahip olmaması nedeniyle, böyle dramatik bir ilerlemeyi tekrarlamak bu sefer daha zor olabilir.
Verstappen için bir grid cezası, McLaren ve Lando Norris için harika bir haber olacaktır. McLaren, şimdiye kadar Red Bull'a karşı en istikrarlı şekilde meydan okuyan takım oldu ve böyle bir olay gerçekleşirse rakibine karşı büyük bir puan avantajına sahip olabilir.
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