Honda’daki sorun, Red Bull’un Sochi’deki hız eksikliğini arttırmış

Sochi pistinin doğası, uzun ve tam gaz geçilen bölgelerin fazlalığı ile ağır frenleme noktalarının azlığıyla beraber, turbo hibrid motorların her tur yeteri kadar enerji geri kazanımını zorlaştırıyor.

Bu da güç ünitesinin, düzlüklerin sonuna doğru 160 beygirlik fazladan güç veren bataryanın bitmesine, yani “kesintiye” neden oluyor.

Red Bull, yarış içerisinde telsizden Verstappen’e, düzlüklerde Valtteri Bottas’ın Mercedes’ine karşı 0.6 saniye kaybettiğini belirtti.

Ancak Horner, Honda’nın diğer pistlerdeki enerji geri kazanımının kolay olmasıyla beraber Rusya’daki performansın temsili olmadığını söyledi.

Horner, “Bu pist bizim için zor olacaktı. Çokça kesinti yaşadık ve bunun bir etkisi oldu.”

“Bundan dolayı enerji geri kazanımı düzgün değildi. Ancak buraya gelmeden bile böyle olacağını biliyorduk. Yani bizim için zorlu bir yarış olacaktı.”

“Mercedes bu hafta sonu bizden daha hızlı bir araca sahipti. Açıkçası Lewis’in cezasından faydalandık, ancak Max hafta sonu boyunca araçtan her şeyi çıkarttı. Buradaki en iyi sonucumuzu aldık.” dedi.

Verstappen’in, aracın üstünde bir performans sergileyip sergilemediği sorulduğunda ise Horner, “Bir araç, birinin sürebileceği kadar hızlı gider.”

“Max’in çok yüksek bir seviyede sürdüğünü biliyoruz, Lewis’in de aynısını yapabileceğini biliyoruz. Sıralama turlarında Max, sansasyonel bir tur attı ve yarışta da hiç hata yapmadı. Çok olgun ve ölçülü bir performanstı.” ifadelerini kullandı.