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Formula 1 / Son dakika

Honda, 2019 sezonuna 2. versiyon motorla başlamak istemiş

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Honda, 2019 sezonuna 2. versiyon motorla başlamak istemiş
Ekleyen:
20 Ara 2019 12:45

Honda yetkilileri başta 2019 sezonuna, gelişerek şu anki halini alan Spec 2 motoruyla başlamayı hayal ettiklerini, ancak markanın kaydettiği gelişimden çok mutlu olduklarını belirttiler.

Japon üretici V6 turbo-hibrit çağındaki ilk podyumuna Red Bull ile çıktığı ilk yarışta erişti ve 13 yıllık aranın ardından bir F1 sezonundaki ilk galibiyetini aldı, sezonu ise toplam 3 galibiyet ile bitirdi.

Honda yıl boyunca 3 tane motor güncellemesi yaptı, ki diğer üreticiler arasında en fazla güncelleme yapan üretici oldu ve "Spec 2" olarak adlandırılan motor, aslen sezon başında kullanılmaya başlanması istenmesine rağmen ilk olarak Azerbaycan’da kullanıldı.

Ancak Honda, son dakika değişiklikleri yapmak yerine 2015’te spora tekrar girdiklerinden itibaren yaptıkları programı gözden geçirerek nelerin daha gerçekçi olduğunu belirledi.

Motorsport.com’a verdiği röportajda Honda teknik direktörü Toyoharu Tanabe şu
açıklamayı yaptı: “Ne kadar sürüyor? Performans ve aynı zamanda dayanıklılıkta ne kadar gelişebiliriz? Bazı hedeflerimizi tamamlamak daha uzun sürüyor ancak adımımız büyük. Bu yüzden yapılan güncellemeleri bu plana göre yapıyoruz.”

“Spec 2 motorumuzun başlangıcı için biraz gecikme yaşadık. Sezona Spec 2 ile başlamak istedik. Bu sonuç ise tamamen güç ünitesi sisteminin gelişimiyle alakalı.”

Yenilenmiş programına sadık kalan Honda’nın bu hamlesi, markanın kış sezonundan itibaren Avustralya’ya yetişecek şekilde, güncellenmiş 2019 motoru üstünde çalışmasını sağlamış olsa da aldıkları bilgiler sayesinde yılın ilk yarısında gelişimler yaptılar.

Dayanıklılık üzerine yoğunlaştıkları Spec 2 motorundaki ilk güncellemeler Azerbaycan GP öncesi geldi, performans arttırıcı Spec 3’ün Fransa’ya getirilmesiyle devam etti ve en büyük adım ise yaz arası sonrası piste sürülen Spec 4 oldu.

“Takımlara ve sürücülere söz verdiğimiz gibi güç ünitesini getirdiğimiz için çok mutluyuz, attığımız adım çok büyük bir adımdı.”

“Teknik direktör olarak pist kenarındaki bakış açısıyla baktığımda motorumuzun gösterdiği gelişim beni çok mutlu etti.”

Honda’nın motor dizaynı 2016’dan 2017’ye geçerken gözden geçirildi ve o tarihten beri gün geçtikçe gelişiyor ve marka, dizaynını 2020’de de çok benzer bir şekilde devam ettirmek istiyor.

Honda’nın F1 idari yöneticisi Masashi Yamamoto, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Red Bull’un, bu seneki hedeflerini tutturmasında Honda’ya çok yardımcı olduğunu söyledi.

“Spec 1’den Spec 4’e kadar planımızdaki her şey kusursuz ilerledi. Şunu söyleyebiliriz ki bize iyi geri dönüşler yapan Red Bull gibi iyi bir takımla ve Max Verstappen gibi iyi bir sürücüyle beraber gelişimimiz büyük bir desteğe sahip oldu ve tüm operasyonun kusursuz ilerlemesini sağladı.”

Çeviri: Efe Kahya

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Seri Formula 1
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Editör Scott Mitchell

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