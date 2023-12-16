Honda yüksek maliyetler nedeniyle IndyCar'dan çekilebilir

Honda 1994'ten bu yana IndyCar takımlarına motor tedarik ediyor fakat Japon otomobil devinin mevcut kontratını uzatmama ihtimali var.

Honda'nın IndyCar ile olan mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor ve serinin artan maliyetleri, Japon üreticiyi şüpheye düşürmüş durumda.

Honda Motorsport'un ABD bölümünün başkanı Chuck Shifsky Racer'a yaptığı açıklamada, "Artan maliyetler konusunda ciddi endişelerimiz var."

"Sözleşmeyi yenilememeye karar verirsek, sebebinin bu olacağı oldukça açık. IndyCar'ın üçüncü bir motor tedarikçisi yok (sadece Honda ve Chevrolet), bunun nedeni de yüksek maliyetler."

"Eğer yatırım getirisi o seviyeye denk gelseydi, IndyCar'a gelmek isteyen pek çok motor üreticisi olurdu." dedi.

Honda'nın maliyeti, motorlarının IndyCar araçlarının yarısından fazlasında yer almasından ve her yıl geleneksel Indy 500 yarışı için teknik destek sağlamak zorunda olmasından kaynaklanıyor.

Amerikan serisinde standart 2.2 litrelik V6 turbo motorlar kullanılıyor.

Schifsky sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllık maliyetleri önemli ölçüde azaltabilmemiz için motor yönetmeliklerinde büyük değişiklikler yapılmasını istiyoruz. - Eğer bu gerçekleşmezse, maliyetler çok yüksek olacak ve başka bir şey yapmak zorunda kalacağız."

"Bu NASCAR olabilir ya da Formula 1'deki programa yaptığımız yatırımı arttıracağız. Ya da dikkatimizi motor sporlarıyla hiç ilgisi olmayan başka bir şeye yöneltiriz."