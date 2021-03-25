Honda: "Yeni motor daha güçlü ve daha kompakt"

Honda, sporda devam edeceğini düşünerek 2022 yılı için yeni bir güç ünitesi hazırlıyordu ancak spordan çekileceklerinin belli olmasının ardından, bu üniteyi2021'de kullanma kararı aldılar.

Yeni ünitenin daha güçlü olduğu biliniyor ve aynı zamanda daha kompakt olan bu ünite, araçların paketlenmesine, haliyle de aeroya katkıda bulunuyor.

Bahreyn GP öncesi konuşan Tanabe, "Kısa kış arasından sonra 2021 sezonu bu hafta sonu Bahreyn'de başlıyor. Geçen yılki ilk yarış, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Ancak FIA ve Formula 1'in çabaları sayesinde, dünya hâlâ COVID-19'un etkileriyle uğraşsa da, bu yılki şampiyona hemen hemen tam zamanında başlıyor."

"Honda açısından baktığımızda, performansımızı geliştirmek adına güç ünitesi parçalarımızın çoğunu değiştirdik ve bu yıl fiilen yeni bir güç ünitesine sahibiz. Geçen yıla göre daha fazla güce, daha düşük ağırlık merkezine ve çok daha kompakt bir üniteye sahibiz. Bu sayede yeni ünitemiz, güç artışının yanı sıra genel paketlemeyi, dolayısıyla da her iki ekibimizin araç performansını da geliştirdi."

"AlphaTauri Honda, bu pazar günü yarışacağımız Sakhir Pisti'nde düzenlenen üç günlük sezon öncesi testinde en çok tur atan takımdı ve güç ünitemiz toplamda 791 tur attı, ki bu toplamda 4.281 kilometre eş değerdi. Bu, hafta sonu yapılacak yarışlar için güç ünitesi ve şasi anlamında son derece yararlı veriler sağladı. Her iki takım da başardıkları şeyden memnun kadı."

"2021, Honda'nın spordaki son yılı olacak ve güç ünitesinden şasiye, şasiden sürücülerimize kadar her alanda çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Formula 1 şampiyonluğuna yönelik nihai hedefimiz için çaba göstermeye devam ediyoruz ve her yarış hafta sonunu ayrı ayrı ele alacağız." dedi.