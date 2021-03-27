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Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Honda'nın teknik direktörü Toyoharu Tanabe, yeni Honda motorunun geçmişte McLaren'la kullandıkları "sıfır beden" motor konseptinden daha kompakt olduğunu dile getirdi.

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

Honda, bu yıl yepyeni bir motor tasarlama kararı almıştı ve yeni motorun pek çok açıdan daha iyi olduğu biliniyor.

Dayanıklılık, performans ve paketleme anlamında daha iyi olan bu ünite, Red Bull tarafından epey övgü aldı.

Tanabe, Bahreyn GP öncesi verdiği demeçte, sözlerine testleri değerlendirerek başladı ve ardından motorda yaptıkları değişimleri anlattı.

Tanabe, "Testler, testlerdir. Rakiplerimizin ne üzerinde çalıştığını, hangi hedeflere sahip olduğunu bilmiyoruz."

"Honda motorlu her iki takım için de üç günlük sezon öncesi testleri çok olumluydu. Çok fazla veri topladık ve gerçek rekabetçi seviyesini sıralama turlarından sonra değerlendireceğiz."

"Güç ünitemizin her bir parçasını ve daha önce kullandığımız güç ünitesi konseptini yeniden ele aldık ve bu sezon için teknik özellikleri tamamen yeni olan yepyeni bir güç ünitesi tasarladık."

"Hem içten yanmalı motor hem de enerji geri kazanım sistemi açısından ilerleme kaydetmeye çalıştık. Ek olarak yeni tasarım sayesinde, sahip olduğumuz üniteyi, önceki güç ünitesine kıyasla daha kompakt hale getirdik. Bu da onu şasiye daha verimli şekilde entegre etmemize yardımcı oldu."

Honda, 2015 yılında McLaren'la çalıştığı dönemde bir "sıfır beden" yaklaşımına sahipti.

Yeni ünitenin o konseptten daha küçük olup olmadığı sorusuna, "Tam olarak nerede daha küçük veya nerede daha büyük olduğunu söylemek biraz zor. Bu yüzden genel olarak konuşursam, artık daha küçük ve daha kompakt." yanıtını verdi.

Honda, iyi performans göstermeye başlamışken spordan ayrılıyor ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşayabilecekleri düşünülüyor.

Ancak Tanabe, pişmanlık duyup duymadıkları sorusuna, "Şirketin Formula 1'den ayrılma kararıyla, elde edilen sonuçların hiçbir ilgisi yok. Her halükarda gidecektik." cevabını verdi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Takımlar Red Bull Racing , AlphaTauri

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