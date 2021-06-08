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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Honda, yeni güç ünitesini Paul Ricard'a getirmeyi planlıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda'nın sezonun ilk bölümünde yaşanan dayanıklılık sorunları ve endişelerinden sonra, güç ünitelerini potansiyellerine daha yakın şekilde çalıştırabilmek amacıyla Paul Ricard'a güncellenmiş bir motor getireceği iddia edildi.

Honda, yeni güç ünitesini Paul Ricard'a getirmeyi planlıyor

Azerbaycan Grand Prix'sinde 15 aracın içten yanmalı motorunun yanı sıra MGU-H ve turbo üniteleri değiştirilmişti. 

Motor değiştiren takımlar arasında Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo, Ferrari, Haas ve Williams yer alıyordu.

Ancak Red Bull ve AlphaTauri'de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

RacingNews365'e göre Honda, güncellemeleri Azerbaycan GP'ye getirerek aceleci davranmamaya karar verdi. Bunun yerine daha sağlam adımlar atabilmek için gelecek haftaki Fransa Grand Prix'si için hazırlanıyor.

Auto Motor und Sport'a dayandırılan habere göre Honda, Fransa Grand Prix'sine getireceği güncellemeyle birlikte dayanıklılığı artırmaya çalışacak.

İddiaya göre Honda, bu motor sayesinde Red Bull ve AlphaTauri'nin güç ünitesini tam güçte kullanmasını engelleyen titreşim sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Bu ünitede motorun mimarisinde bir değişiklikten ziyade yazılım ve ayarlar aracılığıyla güncelleme yapılacak.

Honda henüz bu haberleri ve Fransa'ya yeni bir güç ünitesi getireceğini doğrulamadı.

Japon üretici, sezonun ilk altı yarışında çeşitli sorunlar yaşarken, AlphaTauri araçlarının kontrol elektroniği ve enerji depolama üniteleri değiştirilmişti. Ayrıca Sergio Perez de bu yılki ikinci enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçmiş durumda.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, makes a pit stop

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, makes a pit stop

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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