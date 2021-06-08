Honda, yeni güç ünitesini Paul Ricard'a getirmeyi planlıyor

Azerbaycan Grand Prix'sinde 15 aracın içten yanmalı motorunun yanı sıra MGU-H ve turbo üniteleri değiştirilmişti.

Motor değiştiren takımlar arasında Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo, Ferrari, Haas ve Williams yer alıyordu.

Ancak Red Bull ve AlphaTauri'de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

RacingNews365'e göre Honda, güncellemeleri Azerbaycan GP'ye getirerek aceleci davranmamaya karar verdi. Bunun yerine daha sağlam adımlar atabilmek için gelecek haftaki Fransa Grand Prix'si için hazırlanıyor.

Auto Motor und Sport'a dayandırılan habere göre Honda, Fransa Grand Prix'sine getireceği güncellemeyle birlikte dayanıklılığı artırmaya çalışacak.

İddiaya göre Honda, bu motor sayesinde Red Bull ve AlphaTauri'nin güç ünitesini tam güçte kullanmasını engelleyen titreşim sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor.