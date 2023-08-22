Honda, yeni Formula 1 yapılanmasından umutlu
Aston Martin ile Formula 1'e dönmeye hazırlanan Honda, yarış operasyonlarının Honda Racing Corporation'a bağlanmasının çok iyi bir gelişme olduğunu düşünüyor.
2021 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılan Honda, serinin 2026 sezonundan itibaren daha düşük maliyetli ve elektrik gücünü öne çıkaran güç ünitelerine geçmeye hazırlanmasının ardından geri dönme kararı aldı ve Aston Martin ile ortaklık kurdu.
Spora birçok kez giriş-çıkış yapan Honda, şu ana kadar dört kez resmi olarak sporda yer aldı: 1964-1968, 1983-1992, 2000-2008 ve 2015'ten 2021'e kadar.
Honda şu an gayri resmi olarak sporda yer almaya devam ediyor, nitekim geçen yıl motorlar dört sezonluğuna donduruldu, Honda da güç ünitelerinin haklarını Red Bull'a sattı.
Bu kez farklı durumların ortaya çıkmaması için önlem alan Honda, artık F1 operasyonunu otomobil bölümü yerine Honda Racing Corporation'a bağlayacak.
Yeni yapılanmayla ilgili konuşan HRC başkanı Koji Watanabe, "Seriden ayrılmayacağımıza söz veremem, ancak mümkün olduğunca uzun süre kalmayı hedefliyoruz."
"Şimdiye kadar F1 operasyonları, şirket bünyesinde bir 'proje' olarak yürütülüyordu, bu da süreklilik problemlerine yol açıyordu."
"Bu kez F1 operasyonlarını yarış konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan HRC bünyesinde gerçekleştireceğiz."
"HRC'ye ana şirket tarafından geleceğin motor sporları üzerine teknik araştırma yapma izni verildi, bu da seriden ayrılsak bile çalışanların ve bütçenin asla sıfırlanmayacağı anlamına geliyor.
"Buna ek olarak, artık daha şeffaf bir bütçeye sahibiz, Honda yönetimine düzenli olarak rapor vereceğiz. Bu sayede projenin daha uzun ömürlü olmasını umuyoruz." dedi.
Honda logo on Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
HRC'nin Aston Martin ile ilişkilerinin nasıl bir çerçevede ilerleyeceğinden de söz eden Watanabe, yeni dönemde daha geniş yetkilere sahip olacaklarını belirtiyor.
Watanabe, "Bir güç ünitesi tedarikçisi olarak haklarımız ve statümüz epey zayıftı. Geliştirme ve üretim maliyetleri için çok para harcasak da gelir elde edemiyorduk."
"Dolayısıyla, şirket yönetimi ne zaman bir bütün olarak zorluklarla karşılaşsa F1 operasyonlarını durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmıyordu."
"Aston Martin ile kurduğumuz ortaklık sayesinde daha geniş yetkiler elde ettik. Haklarımızı ve statümüzü sağlamlaştırabildik."
"Dahası, Aston Martin ile yaptığımız sözleşme diğer takımlara da motor tedarik etmemize izin veriyor."
"Başlangıçta tek bir takıma odaklanmak daha iyi olacak, ancak gerekirse diğer takımlara da yönelebiliriz."
Farklı takımlara tedarik konusunda söz alan HRC F1 genel müdürü Tetsushi Kakuda ise, "Ciddi sorunlarla karşı karşıyaysanız, birden fazla takıma güç ünitesi tedarik etmek daha iyidir, çünkü çok fazla veri toplayabiliyorsunuz."
"Bununla birlikte, çok sayıda yeni parça üretmek hiç kolay değil, bunun için belirli sayıda insan kaynağına sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla önceliğimiz Aston Martin."
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