Honda: "Yeni F1 motoru, aerodinamik anlamda Red Bull'a yardımcı oldu"

Japon otomobil üreticisi, bu yıl Formula 1'deki son yılını geçiriyor ve Red Bull'la beraber son senelerinde şampiyon olabilmek için yepyeni bir güç ünitesi konseptine geçtiler.

Honda, 2021 için motorun paketlemesini daha da ve agresif hale getirdi ve bir bakıma 2015 yılında McLaren için denenen orijinal sıfır beden konsepti gibi güç ünitesinin sınırlarını zorladı.

2015'te bu tasarıma geçmek, Honda'ya pahalıya patlamıştı çünkü soğutma sorunları ortaya çıktı ve daha küçük turbo ünitesi bekleneni veremedi. Ancak şimdi yepyeni bir yaklaşım benimsiyorlar ve daha kompakt konseptle beraber ileri yönde gideceklerinden emin görünüyorlar.

Honda'nın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Red Bull'a performans ve güç tarafında yardım ettiklerini, ama aynı zamanda daha kompakt bir ünite tasarlayarak aerodinamik anlamda da yardım ettiklerini belirtti.

"Daha önce sahip olduğumuz güç ünitesinin her bir parçasını ve güç ünitesi konseptini gözden girdik. Daha sonra yepyeni bir güç ünitesi olarak bu yıl kullandığımız güç ünitesini tasarladık.”

"Elbette güç ünitemizin performansını geliştirme arzumuz, güç ünitesinin içten yanmalı motorunu ve enerji depolama ünitesini geliştirmemiz anlamına geliyor. Fakat aynı zamanda yeni tasarımımız, önceki güç ünitesine kıyasla biraz daha kompakt."

"Bu, aracın paketlenmesine ve performansına da olumlu katkıda bulundu."

Bahreyn Grand Prix'inden sonra konuşan Tanabe, güç ünitesinde hangi özel değişikliklerin yapıldığını da anlattı.

"Egzantrik milini daha aşağı çektik ve motor yüksekliğini de alçalttık. Bu, kompakt bir konsept."

"Bu sayede, motor şasiye monte edildiği zaman araçtaki hava akışının serbestlik derecesi artıyor. Başka bir deyişle bunun aerodinamiye olumlu katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz."

"Yere basma gücünün ne kadar arttığı ve tur zamanının ne kadar iyileştiğini kesin sayılarla söylemek zor, ancak [Adrian] Newey, güç ünitesinin daha kompakt olmasından ve yeni paketlemeye katkıda bulunmasından ötürü minnettar olduğunu belirtti."

Honda'nın Red Bull ile beraber ortaya koyduğu çaba, Bahreyn GP'de karşılığını verdi. Max Verstappen ilk yarışta pole pozisyonunu aldı ve son tura kadar galibiyet için Mercedes pilotu Lewis Hamilton'la çekişti.