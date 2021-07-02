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Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Honda, yeni dayanıklılık güncellemeleriyle birlikte motorlarını daha uzun süre tam güçte kullanabildiklerini belirten iddiaları yalanladı.

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı

Honda, Red Bull'un son dört yarışı kazanmasında önemli bir rol oynarken; Japon üretici, özellikle Fransa Grand Prix'sinde ikinci motoruna geçtiğinde getirdiği dayanıklılık güncellemeleriyle oldukça güçlendi. 

Bu da Honda'nın Fransa'da getirdiği bu dayanıklılık güncellemesiyle beygir gücü kazanıp kazanmadığı sorularını gündeme getirdi. 

Söylentiler, Honda'nın getirdiği dayanıklılık güncellemesiyle motorundaki titreşim problemini çözdüğü ve böylelikle motoru, daha uzun süre tam güçte kullanabildiği yönündeydi. Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff da bu görüşteydi.

Ancak Avusturya Grand Prix'si öncesinde konuşan Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, yeni güncellemeleriyle birlikte motorlarını daha uzun süre tam güçte kullanılabildiklerini belirten iddiaları yalanladı. 

Yeni güncellemeyle 15 beygir kazandıklarını söyleyen iddialar hakkında konuşan Tanabe, şunları söyledi: "Bu doğruysa, çok sevinirim ama bu doğru değil. Mevcut regülasyonlar altında sezon içinde performans güncellemesi getiremiyorsunuz."

"Bunun sonucu olarak, iki motorumuzda da aynı versiyonu kullandık ve performans olarak da aynılar."

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tanabe, getirecekleri herhangi bir dayanıklılık güncellemesinin performanslarında da bir artış sağlaması durumunda, diğer motor üreticilerinin FIA tarafından bu konuda bilgilendireceğini de söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut güç ünitesi regülasyonları altında, yaptığımız değişiklikleri FIA'ya sunmamız gerekiyor. Sadece dayanıklılık, lojistik ve maliyet sebepleri yüzünden değişimler yapabilirsiniz."

"Değişimleri yapmadan önce ilk olarak detaylı bir şekilde bu değişikliği FIA'ya sunmamız gerekiyor. Sonrasında da FIA'nın bu değişikliği kabul etmesi gerekiyor."

"FIA, onlara yolladığımız detaylı dokümanları bütün motor tedarikçilerine dağıtıyor. Yani, diğer motor tedarikçilerinin de yaptığımız değişikliklerinden haberi var ve bu değişimler olmadan önce onların da bu değişimi onaylaması gerekiyor."

"Neden bu kadar detaylı bir soruşturma yapıyoruz? Çünkü uzun zaman önce bazı takımlar, dayanıklılık güncellemeleri getirerek, performanslarını arttırıyordu."

"Bu yüzden, performansımızı arttırmamaya çok dikkat ediyoruz. Sezon devam ederken, performansımızı arttırmamız mümkün değil. Bu iddialara vereceğim cevap bu."

Tanabe, motorlarının son birkaç yarışta gelişim göstermesini Japon üreticinin motoru daha iyi tanımasına ve enerji kullanımını pist kenarında daha daha iyi yönetmesine bağlıyor. 

"Yavaş yavaş güç ünitemizi nasıl kullanmamız gerektiğini öğreniyoruz. Zayıflıklarımızı geliştiriyoruz ve güçlü yönlerimizi zorluyoruz."

"Bunun sonucu olarak bence motorun temel versiyonunun performansı aynı ancak pist kenarındaki performansımız gelişiyor."

Red Bull'un ana rakibi Mercedes, Red Bull'un düzlüklerde kendilerinden 0.250 sn kadar daha hızlı olduğunu söylese de Tanabe, Honda'nın hâlâ en hızlı motor olduğu görüşünde değil.

"Diğer motor tedarikçilerinin arasında nerede yer aldığımızı analiz etmeye devam ediyoruz. Bu analiz, şasi performanslarını da kapsıyor. Çünkü eğer daha az yere basma gücü üreten ayarlarla yarışabilen iyi bir aracınız varsa iyi bir düzlük hızına ulaşabilirsiniz. O yüzden bu karıştırılabiliyor."

"Mevcut sonuçlar, bize hâlâ birinci olmadığımızı gösteriyor. Ancak belirttiğim gibi içten yanmalı motorun saf performansını geliştiremeyiz."

"Bu yüzden de güç ünitesini pist üzerinde verimli bir şekilde kullanma konusunda sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Red Bull'daki mühendislerle birlikte çalışarak mevcut yazılımlarımızı daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Evgeniy Safronov

 

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