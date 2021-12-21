Honda: "Verstappen'in şampiyonluğu, teknolojimize olan inancımızı ödüllendirdi"

Honda, 2015 yılında McLaren'ın güç ünitesi tedarikçisi olarak spora döndü fakat McLaren, "sıfır beden" konseptine uygun şekilde tasarlanan bu yeni ünite ile oldukça düşük bir performans sergiledi ve ünitenin dayanıklılığı epey kötüydü.

Ortaklık peki iyi gitmedi ve 2015 yılında Fernando Alonso, Japon üreticinin kendi ülkesindeki yarışta güç ünitesini "GP2 motoru" sözleriyle yorumladı.

Üç başarısız yılın ardından McLaren ve Honda, 2017'nin sonbahar aylarında yollarını ayırmaya karar verdiler.

AlphaTauri, McLaren ile ortaklığı sona eren Honda ile 2018 sezonu için anlaştı ve ertesi yıl aynı şeyi Red Bull da yaptı. Honda, Red Bull ailesiyle çok daha iyi bir şekilde kaynaştı ve ortaklık meyveler vermeye başladı. Bu yıl bir adım daha ileri giden Honda, kışın yaptığı çalışmalarla Mercedes'le rekabet edebilecek seviyeye geldi.

Bu, Verstappen'in Mercedes pilotu Lewis Hamilton'la savaşmasını ve nihayetinde Britanyalı sürücüyü yenip, 2021 şampiyonluğunu kazanmasını sağladı.

Honda, her ne kadar takımlar şampiyonasını Mercedes'e kaybetseler de, Verstappen ile kazandıkları şampiyonluğun, başlangıçta yaşadıkları sorunlara rağmen teknolojilerine olan inançlarını korumaları sayesinde geldiğini düşünüyor.

Tanabe, "Max'in sürücüler şampiyonasındaki zaferi, bizim için büyük bir başarı çünkü 2015'ten beri Formula 1'de bulunsak da, kademeli olarak geliştiğimiz çok zorlu bir yedi yıllık dönemi geride bıraktık."

"Geçen yıl Mercedes'in oldukça gerisindeydik fakat bu yıl hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğu için savaşabilecek konuma geldiğimiz için çok mutluyum."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

"Maalesef takımlar şampiyonluğunu kazanamadık ama bana göre bu noktaya gelmemizi sağlayan şey, teknolojimize inanmamız ve kazanmak için yapmamız gereken şeylere olan bağlılığımızdı."

"Kazanabilmek adına, sahip olduğumuz teknolojiyi geliştirmek için elimizden geldiğince çalıştık. Bunu başarabilmek için operasyon ekibimizin, seyahat ekibimizin ve ailelerini yurtdışına gönderen ailelerimizin desteğini aldık."

"Kısa bir süre önce Sakura fabrikasındakilerle görüşüyordum ve Max'in şampiyonluğu kazanmasından kaynaklı bir başarı duygusu var." dedi.

Abu Dabi GP, Honda'nın motor tedarikçisi olarak son yarışı oldu. Buna karşılık Red Bull, Honda'nın çekilmeye karar vermesinin ardından motor projesini devraldı.

Tanabe, Honda'nın bu noktaya geldikten sonra spordan çekilmesi ve motor projesini Red Bull'a bırakmayı kabul etmesindeki temel nedenin, iki şirket arasındaki karşılıklı anlayış olduğunu belirtti.

Tanabe, "2015'ten itibaren McLaren ile çalıştık ve onlarla çok fazla zorluk yaşadık. Ardından 2018'de Toro Rosso ile çalıştık ve bunu açık görüşlülükle yaptık, bu da Red Bull ile olan anlaşmaya önderlik etti."

"Sanırım birbirimizi ve sürücülerin zihniyetini anladık, en iyi sonucu almak için ne yapmamız gerektiğini anladık ve her şey bir araya geldi. Bence bu bizim için harika bir an."

"Bence önemli olan bir şirket ve grup olarak birlikte çalışmaktı. Sakura ve Milton Keynes'in desteğiyle her yarışa, galibiyet kazanmak amacıyla geldik." dedi.