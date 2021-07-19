Honda: "Verstappen'in motorundaki hasar, göründüğünden daha az"

Verstappen, Formula 1 şampiyonasındaki ana rakibi Lewis Hamilton'la pazar günkü Britanya GP'sinde temas yaşamış ve hızlı Copse Virajı'nda bariyerlere çarpmıştı.

Araç içi sensörler, kazanın 51G kuvvetinde olduğunu ortaya koydu ve bu da Hollandalı pilotun şimdiye kadar yaptığı en büyük kazaydı.

Red Bull RB16B'de büyük bir hasar oluştu ve muhtemelen şasinin değişmesi gerekecek. Diğer tarafta Honda güç ünitesinin de onarılamaz durumda olduğu yönünde endişeler var.

Eğer durum buysa, Verstappen'in Macaristan'daki bir sonraki yarışta 2021 sezonunda üçüncü ve son motoruna geçmesi gerekecek.

Uzun sezonda Verstappen'in bu motorla tüm yarışları çıkarması mümkün olmadığı için, yılın sonuna doğru dördüncü bir motora geçmesi gerekebilir ve haliyle de grid cezası alabilir.

Red Bull ve Mercedes arasındaki şampiyonluk savaşında her şey detaylara bağlı olduğu için, olası bir grid cezası pahalıya patlayabilir ve Alman üreticiye avantaj getirebilir.

Honda F1'in teknik patronu Toyoharu Tanabe, Verstappen'in aracına dair ilk görüntülerde ciddi hasar görünmesine rağmen, durumun korkulduğu kadar büyük görünmediğini söyledi.

Tanabe, başlangıçta kendilerinin de korktuğunu ancak yarış sonrası analizinde durumla ilgili iyimser olduklarını söyledi. Fakat nihai karar Japonya'daki kontrollerden sonra verilecek.

Tanabe, "Aracın enkazının kaldırıldığını gördüğüm ilk anda, [motorda] çok fazla hasar olduğunu düşündüm."

"Fakat gerçekte, hasarın ilk gördüğümüz şeye kıyasla çok daha az olduğu görülüyor. Fakat gerçek hasar dışarıdan bakarak değil, aracın içinden anlaşılabilir."

"Bu yüzden güç ünitesini Sakura'daki fabrikamıza geri göndermek ve bu konuda nihai kararı vermeden önce neler olduğunu kontrol etmek istiyoruz."

51G'lik bir çarpışmanın, motora olan etkisinin ne olabileceği sorulduğunda, Tanabe şunları söyledi: "Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum çünkü hasar yere bağlı olarak değişiyor."

Araçtaki hasar oldukça büyük olduğu için Red Bull, şasi tarafındaki parçaların çoğunu değiştirmek zorunda kalacak ve bu da bütçe sınırı olduğu göz önüne alındığında, takımı olumsuz etkileyebilir. Hatta gelişim çalışmalarını bile etkileyebilir.

Bu yılın başlarında Mercedes, Emilia Romagna GP'de Valtteri Bottas ve George Russell arasındaki temas sonrası, 1 milyon sterlinlik bir hasar oluştuğunu açıklamıştı.