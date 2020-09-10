Honda, Verstappen'in güç ünitesindeki sorunu buldu

Red Bull pilotu Max Verstappen, İtalya'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışında beklentilerin altında kalmış ve yarışı gerilerde götürürken motor arızasıyla yarışı bırakmıştı.

Hollandalı pilot, motorda bir sorun olduğunu ve takımdan talimat geldiği için pite döndüğünü belirtmişti.

Honda, İtalya GP'nin ardından güç ünitesini inceledi ve sorunu buldu. Mugello'daki yarış öncesinde de gerekli tedbirleri aldı.

Toyoharu Tanabe, şöyle dedi: "Geçtiğimiz pazar günü Monza'da Pierre Gasly ve AlphaTauri ile unutulmaz bir zafer kazandık. Sonrasında İtalya'da kaldık ve arka arkaya üçüncü yarış için Mugello'ya geldik."

"Monza'da kazanmamıza rağmen yarışta yaşadığımız sorunlar nedeniyle bizim için zor bir hafta sonuydu. Max Verstappen, motora zarar vermemek adına yarışı bırakmak zorunda kaldı. Sorunu analiz ettik ve bir daha olmaması için gerekli adımları attık."

"Buna ek olarak motor moduyla ilgili yeni kurallar hakkında çok şey öğrendik ve bu bilgileri önümüzdeki hafta sonu kullanmayı planlıyoruz." dedi.